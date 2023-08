Neue Technik bei Windkraftanlagen in Sachsen-Anhalt. Weniger Licht, mehr Akzeptanz. Ein Blick in die Zukunft.

Mit Video: Blinkende Riesen - Windräder in Sachsen-Anhalt treten in eine neue Ära

Borne/DUR - Es ist eine Revolution in der Welt der Windenergie: Es ist Mitternacht, und anstatt von einem ständigen Blinken geblendet zu werden, leuchten Deutschlands Windräder nur auf, wenn ein Flugzeug in der Nähe ist. Das Ende des nächtlichen Dauerblinkens ist in Sicht, und die Windräder treten stilvoll in eine neue Ära ein.

Im Video: Energieminister Armin Willingmann (SPD) im Interview

Energieminister Armin Willingmann (SPD) war zu Besuch im Windpark in Borne. (Bericht: Stefan Richter)

In der Gemeinde Borne hat Energieminister Armin Willingmann eine Vorzeigeanlage besucht. Seine Botschaft war klar: Mit der richtigen Technologie kann die Windenergie nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch bürgerfreundlicher werden.

Günstiger Strom für Bürger in der Nähe von Windrädern

Es weht ein frischer Wind durch Sachsen-Anhalt, und er bringt nicht nur saubere Energie, sondern auch Geld für die Gemeinden. Ein geplantes Gesetz könnte dafür sorgen, dass Gemeinden direkt von den Einnahmen der Windräder profitieren.

Sven Rosomkiewicz, der Bürgermeister von Borne, sieht in der Windenergie mehr als nur rotierende Rotorblätter. Für ihn sind sie ein Schlüssel zu einem günstigeren Stromtarif für seine Bürger.