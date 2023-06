Magdeburg - Ein automatisiertes Lastenrad namens Freese wurde dieser Woche auf dem Campus der Magdeburger Universität präsentiert. Mit seiner "Follow-me-up-Funktion" kann Freese seinem Besitzer eigenständig folgen.

Das zweieinhalb Meter lange azurblaue Rad erreicht dabei eine Geschwindigkeit von bis zu sechs Kilometern pro Stunde. Es ist mit High-Tech ausgestattet, darunter ein teurer Sensor, der den Abstand zu Objekten misst.

Lesen Sie hier den ganzen Artikel zum Projekt: Das Lastenrad aus Magdeburg, das selbstständig folgt

Im Video: Uni Magdeburg stellt autonomes Lastenrad vor

Entwickler Tom Assmann und Staatssekretär Thomas Wünsch beim Campus-Rundgang mit dem selbstfahrenden Lastenrad Freese in Magdeburg. (Kamera: Alexander Walter, Schnitt: Bernd Stiasny)

Die Entwicklung des autonomen Lastenrads könnte zukünftig in verschiedenen Bereichen wie der Postzustellung, Grünpflege oder Reinigungsdiensten eingesetzt werden.

Die Universität arbeitet bereits seit 2019 an der Entwicklung autonomer Lastenräder und plant, diese in einigen Jahren per App zu rufen und selbstständig zurückzufahren. Freese ist ein Zwischenschritt auf diesem Weg und wird voraussichtlich in etwa drei Jahren marktreif sein.