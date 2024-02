Im ÖPNV in Deutschland fehlen rund 80.000 Beschäftigte und das spüren nicht nur Fahrgäste sondern vor allem die Mitarbeitenden. Die tägliche Arbeitsbelastung als Bus- oder Straßenbahnfahrer ist hoch, der Zeitdruck groß, die Bezahlung dürftig. Davon kann auch Hans Klug aus Halle ein Lied singen. Er hatte schon nach kurzer Zeit die Nase voll und ist sprichwörtlich ausgestiegen.

Mit Video: Ehemaliger Straßenbahnfahrer in Halle packt aus: "Man kann nicht mal aufs Klo"

Halle (Saale) /DUR - Traumberuf Straßenbahnfahrer? Für Hans Kluge aus Halle war er das, doch nicht besonders lange. Denn nach seiner Ausbildung bei den Leipziger Verkehrsbetrieben merkte er schnell, dass Traum und Realität wenig miteinander zu tun haben. Warum Hans Kluge seinen Beruf als Straßenbahnfahrer hingeschmissen hat, erzählt er in diesem Video.

Im Video: Ein Ex-Straßenbahnfahrer erzählt über seinen Ausstieg

Traumberuf Straßenbahnfahrer? Für Hans Kluge aus Halle war er das, doch nicht besonders lange. (Kamera: Alexander Pförtsch, Schnitt:Christian Kadlubietz)

Keine Bahnen und Busse an diesem Montag

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Sachsen-Anhalt aufgerufen. Zuletzt wurde der ÖPNV im Land am 2. Februar 2024 bestreikt.

Verdi will für die Mitarbeiter im Nahverkehr höhere Löhne erreichen. „Unsere Kolleginnen erhalten für ihre Arbeit jeden Monat bis zu 500 Euro weniger als in anderen Bundesländern", teilte Paul Schmidt von Verdi am Freitag mit.