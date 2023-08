Hier ist schon Weihnachten: Bei Wergona in Wernigerode werden mitten im Sommer Süßigkeiten für die Adventszeit produziert. Mehr dazu im Video.

In der Wernigeröder Schokoladenfabrik Wergona werden ab Mai Weihnachtsprodukte hergestellt. Zu den Bestsellern gehören Adventskalender, wie sie Sybille Müller (rechts) und Agnieszka Ptasinska zeigen.

Wernigerode/DUR - Ist denn schon Weihnachten? Adventskalender in Hülle und Fülle. Schoko-Nikoläuse am laufenden Band. Eierlikörfässchen und Nougatzapfen werden im Akkord gefüllt. Bei Wergona, einer Schokoladenfabrik am Stadtrand von Wernigerode, herrscht Hochbetrieb für die Adventszeit – und das mitten im Sommer.

Im Video: Bei Wergona in Wernigerode hat die Adventszeit schon begonnen

Schokoladenfabrik bei Wergona in Wernigerode. (Kamera: Sandra Reulecke, Schnitt: Torsten Grundmann)

„In der Regel werden bei uns die Weihnachtsprodukte von zirka Mai bis Oktober und Osterprodukte von November bis Februar/März hergestellt“, informiert Dieter Schäfer. Er ist der Unternehmenssprecher der Rübezahl-Riegelein-Gruppe, zu der Wergona gehört. Die heiße Phase beginnt jetzt, ergänzt Werksleiter Ralf Schlusnus. „Wir starten bald das Vier-Schichtsystem.“ Dann werde rund um die Uhr an jedem Tag der Woche produziert. Bis zu 450 Mitarbeiter – darunter viele Saisonkräfte – sind in der Hochsaison im Einsatz.

All diese Süßigkeiten lassen sich längst nicht nur Naschkatzen in Deutschland schmecken. Wie Dieter Schäfer berichtet, hat die Rübezahl-Riegelein-Gruppe eine Exportquote von rund 40 Prozent. Die Naschereien werden in rund 50 Länder verschickt, darunter Australien, Kanada, USA, Südafrika und „vor allen Dingen nach ganz Europa“.