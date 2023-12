Tierschützer haben illegale Tötungen von Hühnern verdeckt gefilmt. Die Bilder sollen aus einer Mastanlage in Thüringen stammen. Die Spur des Fleisches führt nach Sachsen-Anhalt. Mehr dazu im Video.

Mit Video: Hunderte Hühner brutal getötet - Rewe in Sachsen-Anhalt mit involviert

Millionen Hühner leben in einer Hähnchenmastanlage in Thüringen. Verkauft wird ihr Fleisch im ganzen Land – auch in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Jena/DUR - Die Aufnahmen sind grausam: Sie zeigen, wie Mitarbeiter in einer Mastanlage kranken Hühnern so lange den Kopf verdrehen, bis sie vermeintlich tot sind. Ohne Betäubung. Ohne das entsprechende Werkzeug. Ein solches Vorgehen ist in Deutschland illegal.

Undercover-Ermittler schleusten sich in riesige Hähnchenmast von "Astenhof" ein

Tierschützer haben in Thüringen illegale Tötungen von Hühnern verdeckt gefilmt. (Bericht: Robert Gruhne/Aninova, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Die Tierrechtsorganisation Aninova (ehemals Deutsches Tierschutzbüro) hat die Videos veröffentlicht. Den Tierschützern zufolge haben sich in den Jahren 2019 und 2023 zwei Personen als Mitarbeiter in dem Betrieb bei Jena in Thüringen eingeschleust und dort verdeckt gefilmt.

Dabei hätten sie reihenweise Verstöße gegen das Tierschutzgesetz dokumentiert. „Ich habe schon viel Grausames in meinem Leben gesehen, aber wie hier mit Tieren umgegangen wird, lässt auch mich nicht kalt. Das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe“, meint Jan Pfeifer, der Vorsitzende des Vereins.