Auf die Landesgrillmeisterschaften in Colbitz bereitet sich ein Team von Hobbygrillern besonders gründlich vor. Ein kulinarischer Besuch in Cörmigk.

Cörmigk/MZ - Stefan Müller öffnet den Smoker und holt einen mit Bacon umwickelten Hähnchenschenkel nach dem anderen heraus. „Die können wir mittlerweile schon fast nicht mehr sehen“, sagt er und schmunzelt, während er die sogenannten Chicken Drumsticks in eine Marinade eintaucht. Kein Wunder, in den letzten Wochen gab es bei Familie Müller dieses Gericht schließlich an jedem Wochenende. „Nur so kann man ein Rezept perfektionieren“, so Hobbygriller Müller.

Mit seinem Team POM-BBQ tritt Stefan Müller Mitte September bei den Landesgrillmeisterschaften Sachsen-Anhalt in Colbitz an. Zum Team gehören außerdem Ehefrau Sandra, Sohn Ole, Bruder Christian, Nachbar Ronny und Kumpel Marco. Sie alle kommen aus Cörmigk (Salzlandkreis) und Umgebung und sie alle eint die Lust am Grillen. „Wir ergänzen uns sehr gut“, sagt Stefan Müller, „jeder hat so seine Aufgabe“.

Stefan Müller und sein Grillteam trainieren für die Landesgrillmeisterschaft Sachsen-Anhalt. Heute ist noch Zeit für Experimente, am 16. September muss dann aber jeder Handgriff sitzen. (Bericht: Anna Lena Giesert)

Und das ist auch wichtig, denn am Wettkampftag muss jeder Handgriff sitzen. Die Teams haben die Zeit im Nacken: Um zehn Uhr dürfen sie mit dem Grillen beginnen, drei Stunden später muss der erste Gang schon bei der Jury abgegeben werden. Stündlich müssen dann die weiteren Gänge fertiggestellt werden, um 16 Uhr soll mit dem Dessert der letzte Gang präsentiert werden.

Grill-Rezepte: Geistesblitze im Schlaf

Was die Teams grillen, ist ihnen dabei nicht selbst überlassen. Vom Veranstalter wird vorgegeben, dass es Chicken Drumsticks, Tafelspitz und Baby Back Ribs geben soll. Bei der Art der Zubereitung und den Beilagen können die Teams sich dann austoben. Auch beim Nachtisch ist dann wieder Fantasie gefragt, hier ist die Vorgabe nämlich nur, dass es ein DDR-Dessert vom Grill werden soll.

Die Rezepte vom Grillteam aus Cörmigk stammen hauptsächlich aus Stefan Müllers Feder. Seit er sich 2007 seinen ersten Smoker zugelegt hat, sucht er überall nach kulinarischer Inspiration. Das Thema Grillen hat er immer im Hinterkopf. Seine Frau Sandra sagt: „Mein Mann wacht manchmal mitten in der Nacht auf und dann ist ihm wieder ein Rezept eingefallen.“

Das Ehepaar Müller hat beim Grillen schon einiges ausprobiert. Foto: Anna Lena Giesert

Landesgrillmeisterschaft in Sachsen-Anhalt: Grill-Team aus Colbitz stolz auf alljährliches Event

Die Landesgrillmeisterschaften Sachsen-Anhalt werden vom Grillteam GoGrillaz organisiert. Hinter dem Teamnamen stecken acht Colbitzer, die 2019 zu den Deutschen Amateurgrillmeistern gekürt wurden und ziemlich stolz auf ihr alljährliches Event sind. „Nicht umsonst kommen zu unserem Wettbewerb viele Teams auch aus anderen Bundesländern, denen gefällt hier einfach die Atmosphäre“, sagt GoGrillaz-Teammitglied Tim Hoppe.

Er würde allen Grillfans empfehlen, zur Grillmeisterschaft nach Colbitz (Börde) zu kommen, ob als Besucher oder auch kurzentschlossen als Teilnehmer. Bei der Landesgrillmeisterschaft in Sachsen-Anhalt gebe es keine Verlierer, so Hoppe. „Jeder kommt zum Ziel, am Ende muss es einfach nur schmecken.“ Selbst wenn man Letzter wird, winken noch Sachpreise weit über der Startgebühr von 60 Euro.

Hoppe freut sich besonders, dass mittlerweile mehr Frauen in den Grillteams vertreten sind. Viele Teams hätten schon Frauen als Teamchefs und davon könnten die Gerichte nur profitieren. „Frauen denken beim Grillen meist dreidimensionaler, deswegen geben auch bei uns im Team die Frauen die Richtung vor“, sagt der passionierte Griller. Er würde gerne mal ein reines Frauenteam bei den Meisterschaften erleben.

Grill-Event in Colbitz: Termin, Eintritt und Programm bei den Landesgrillmeisterschaften 2023

Die Landesgrillmeisterschaften Sachsen-Anhalt finden am 16. September im Museumshof Colbitz (Landkreis Börde) statt. Für fünf Euro Eintritt können Besucher den Grillteams ab zehn Uhr über die Schulter schauen, Fragen stellen und auch von den Gerichten kosten.

Außerdem wird eine Lotterie veranstaltet, bei der die Besucher Grillzubehör im Gesamtwert von 5.000 Euro gewinnen können. Wer noch als Team an der Meisterschaft teilnehmen möchte, kann sich bis 08. September bei den GoGrillaz anmelden.

Hobby-Griller beim Wettgrillen unter Zeitdruck

Zurück nach Cörmigk beim Probegrillen: Die Drumsticks sind fertig und vorsichtig in Alufolie eingewickelt. Die Regeln verbieten nämlich die Nutzung jeglicher Töpfe oder anderer Warmhaltebehälter. Zum Hähnchen soll es Süßkartoffelsmash, also zerdrückte Süßkartoffeln, geben.

Sandra Müller verpasst dem Gericht beim Anrichten den letzten Schliff. „Das ist noch das größte Manko. Beim Wettbewerb hat man eine weiße Styroporschachtel, die dann optisch ansprechend aussehen soll“, erklärt ihr Ehemann. Zehn Minuten darf das Anrichten bei den Landesgrillmeisterschaften dauern, dann muss das Gericht an die Jury übergeben werden.

Gerade in diesen letzten Minuten vor der Präsentation kann der Ton schonmal etwas rauer werden. „Aber das versteht auch jeder, das ist halt eine Ausnahmesituation – mit dem Zeitdruck“, sagt Christian Müller. Ansonsten sei es aber immer harmonisch.

Auch Neuzugang Marco hat sich schnell im Team eingelebt. In den vielen benötigten Soßen und Marinaden hat er seine Aufgabe für die Landesgrillmeisterschaften gefunden, im Team wird er deshalb scherzhaft „Soßengott“ genannt.

Der erste Gang: Chicken Drumsticks mit Süßkartoffelsmash. Foto: Anna Lena Giesert

Grill-Team aus Cörmigk vor Wettbewerb in Colbitz optimistisch

Nachdem noch letzte Feinheiten an der Präsentation des ersten Ganges geklärt wurden, folgt die Geschmacksprobe. Jeder tut sich Süßkartoffelsmash und Chicken Drumsticks auf und dann genießen erstmal alle in Stille.

Schließlich bricht Teamchef Stefan das Schweigen. „Geschmacklich haben wir es jetzt raus“, sagt er und zieht anerkennend die Augenbrauen nach oben. Auch der Rest des Teams stimmt ihm zu. Dann werden die Konsistenz des Fleisches und die Knusprigkeit des Bacons im Detail besprochen.

Auch wenn es sehr gut schmeckt, währt die Pause nur kurz. „Ich muss jetzt aufhören, sonst schaffe ich den Rest nicht mehr“, sagt Christian Müller. Dann erheben sich alle und gehen wieder zu ihrer Grillstation, schließlich müssen heute noch drei weitere Gänge auf dem Grill zubereitet und dann auch verkostet werden.