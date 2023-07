Die „Beinpresse“ ist das Lieblingsgerät von Johannes Lachmund im Vital-Fitnessstudio. Auch mit 100 Jahren trainiert der Haldensleber noch mindestens zweimal in der Woche. Hier stemmt er mit der reinen Muskelkraft seiner Beine 80 Kilo in die Höhe.

Haldensleben/DUR - „Na, Hans, auch wieder hier?“, schallt es Johannes Lachmund entgegen, als er das Vital-Fitnessstudio in Haldensleben betritt. Dort ist er allseits bekannt. Denn ein 100-Jähriger, der wenigstens zweimal in der Woche trainiert, der fällt eben doch auf. Und das nicht, weil er gebrechlicher oder wackeliger auf den Beinen wäre, als alle anderen Sportler in dem Studio.

Einen wilden Traum erfüllte sich Johannes Lachmund auch noch im hohen Alter – nämlich mit 92 Jahren: Da reiste er mit einer Gruppe von Freunden nach Ballenstedt, um mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug zu springen.

Im Video: 100-Jähriger aus der Börde trainiert zweimal wöchentlich im Fitnessstudio

Hans Lachmund aus Haldensleben ist 100 Jahre alt - aber nicht zu alt für das Fitnessstudio. (Schnitt: Bernd Stiasny, Kamera: Julia Schneider)

Ganz im Gegenteil: Hans, wie ihn alle nennen, merkt man sein Alter nicht an. Regelmäßig absolviert er das sogenannte Zirkeltraining in seinem Fitnessstudio. „Ich möchte das Training nicht missen“, sagt der 100-Jährige selbst. „Es bringt so viel.“ Johannes Lachmund empfiehlt Menschen in seinem Alter, sich auch zu bewegen und etwas für die Gesundheit zu tun.