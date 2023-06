Halle/Magdeburg/DUR - An das Jahr 2013 erinnern sich auch heute noch viele Menschen in Sachsen-Anhalt, als ob es gestern war: Ende Mai und Anfang Juni wird das Land – ebenso wie weitere Regionen vor allem im Osten und Süden Deutschlands – von einer Flut heimgesucht, wie es sie zuvor noch nie gegeben hat.

Im Video: Das Jahrhundert-Hochwasser 2013 in Sachsen-Anhalt

Das Hochwasser von 2013 ist in Sachsen-Anhalt bis heute unvergessen. (Bericht:Bernd Stiasny/Material: Archiv TV Halle)

Das Jahrhunderthochwasser stellt sogar die Flut im Jahr 2002 noch in den Schatten. Ein Rekordpegel jagt den nächsten: ein Wasserstand von 6,52 Meter an der Weißen Elster in Zeitz, 8,10 Meter an der Saale in Halle-Trotha, 7,48 Meter an der Elbe in der Landeshauptstadt Magdeburg.