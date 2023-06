Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben hat am Bahnhof geübt, wie sie Menschen aus einem brennenden Zug retten können. Mehr dazu im Video.

Video: "Brennender" Reisezug von Abellio in Haldensleben - Großeinsatz am Bahnhof

Haldensleben/DUR - Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben hat am Mittwochabend an einer Notfallübung am Bahnhof teilgenommen. Dabei ging es darum, einen „brennenden“ Reisezug von Abellio, der auf Gleis 13 stand, zu löschen.

Brennender Zug in Haldensleben - Freiwillige Feuerwehr Haldensleben übt Großeinsatz am Bahnhof.(Kamera: Kaya Krahn, Schnitt: Bernd Stiasny)

Während der Übung wurde simuliert, dass Triebfahrzeugführer, sein Begleiter, der Kundenbetreuer und einige Gäste im Fahrzeug eingeschlossen und zum Teil bewusstlos sind. Die Kameraden mussten sie bergen und zum Sammelpunkt für verletzte Personen bringen. Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte bei der Übung vor Ort.