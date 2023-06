Im Norden von Salzwedel ist am Freitagvormittag ein Großbrand in einer Halle für Plastikabfälle ausgebrochen. Eine riesige Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen. Mehr dazu im Video.

Großbrand im Norden von Salzwedel nahe des Kristallweges am Freitag, 16. Juni: Die Rauchsäule aus der Halle für Plastikabfall ist am Vormittag weithin zu sehen.

Salzwedel/DUR - Gegen 9 Uhr heulten die Sirenen am 16. Juni in Salzwedel: Ein Großbrand im Norden der Stadt rief die Einsatzkräfte auf den Plan. In einer Halle der Firma Alba, die sich im Gewerbegebiet am Kristallweg neben dem OBI-Baumarkt befindet, war gemischter Gewerbemüll in Brand geraten.

Im Video: Löscheinsatz in Salzwedel - Feuer auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens

Video: Großeinsatz der Feuerwehr am Freitag in Salzwedel (Kamera: Beate Achillles, Schnitt: Bernd Stiasny)

Der Brand vergrößerte sich rasch. Gelber, weißer und schwarzer Rauch stieg in riesigen Wolken auf, zog über die Landschaft und war schon kilometerweit zu sehen. Die Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehren aus Salzwedel, Benkendorf, Pretzier, Mahlsdorf, Cheine, Brietz, Seeben, Gerstedt und Ritze waren an der Brandbekämpfung beteiligt. Außerdem wurde der Atemschutzgerätewagen des Altmarkkreises angefordert.