Am Donnerstagmorgen kam es zu einem traumhaften Sonnenaufgang am Stadtrand von Magdeburg.

Mit Video: Naturschauspiel am Morgen - So schön geht die Sonne in Magdeburg auf

Sonnenaufgang in Magdeburg.

Magdeburg/DUR. Am Donnerstagmorgen am Stadtrand von Magdeburg konnte man Zeuge werden eines atemberaubenden Naturschauspiels. Ein traumhafter sonniger Tag begann mit einem eindrucksvollen Sonnenaufgang, der den Himmel in ein leuchtendes Orange tauchte.

Sonnenaufgang am Donnerstagmorgen in Magdeburg. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Bernd Stiasny)

Lesen Sie auch: Polarlichter über Sachsen-Anhalt: Entstehung, Farben, Sichtbarkeit – Alle Infos um das Himmelsspektakel

Punkt 08.18 Uhr erreichte das warme Morgenlicht seinen Höhepunkt und sorgte für einen faszinierenden Anblick über der Stadt. Die orangefarbenen Strahlen der aufgehenden Sonne umrahmten die Gebäude und verliehen der Szenerie eine bezaubernde Atmosphäre.

Leider hielt die Freude über den sonnigen Start in den Tag nicht allzu lange an. Bald darauf verdeckten Nebel und Wolken die Sonnescheibe, und der Himmel wurde von einer sanften Melange aus Grautönen dominiert. Dennoch wird der traumhafte Sonnenaufgang sicherlich noch lange in den Erinnerungen der Stadtbewohner von Magdeburg bleiben.