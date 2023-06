Windbeutel oder WhatsApp, Kuchen oder Klicks im Internet - mit diesen Fragen werden künftig Kunden eines Restaurants in Magdeburg konfrontiert. Mehr dazu im Video.

Video: Wieso ein Restaurant in Sachsen-Anhalt den Handy-Käfig am Tisch einführt

Wer in einem Magdeburger Restaurant vor der Bestellung sein Handy abgibt, kann auf Rabatt hoffen.

Magdeburg/DUR - Bei der richtigen Auswahl sind sogar satte Rabatte für den Gast möglich - vorausgesetzt, man gibt sein Mobiltelefon vor der Bestellung in einem Handy-Käfig ab. Was Kunden sparen können, wie man sein Handy wieder auslösen kann, wie der Handy-Käfig im Magdeburger Restaurant aussieht und wann die Aktion startet.

Ein Restaurant in Magdeburg wagt ein Experiment und lässt die Handys der Gäste in einem Käfig wegschließen. (Kamera: Rainer Schweingel, Schnitt: Bernd Stiasny)

Magdeburgs Gastronomie-Szene ist mit dem Café Domschatz (200 Plätze) seit 2019 nicht nur um einen Anlaufpunkt reicher. Das Restaurant am Breiten Weg/Ecke Haeckelstraße wartet künftig mit einer Neuheit auf, die mutmaßlich in ganz Deutschland noch nicht zu finden ist: Gäste, die während ihres Café-Besuchs ihr Handy in eine Art Käfig einschließen lassen und es deshalb nicht benutzen können, erhalten 2,5 Prozent Rabatt auf die Gesamtrechnung.