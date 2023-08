In Magdeburg haben Blinde abends Angst, über die Straße zu gehen: Woran das liegt, erklärt Frank Brehmer im Video.

Mit Video: Blinde in Magdeburg trauen sich abends nicht mehr raus - Woran liegt das?

Genau auf das Klacken hören und den Taster finden: Für Frank Brehmer ist es längst Routine, Ampeln zu finden. Als Blinder ist er auf akustische Signale angewiesen, wie hier an der Kreuzung Otto-von-Guericke-Straße/Ernst-Reuter-Allee.

Magdeburg/DUR - Klack – klack – klack. Frank Brehmer horcht auf. Das sonore Geräusch ist für den Schönebecker ein wichtiges Signal. Er weiß: Er nähert sich einer Ampel. Souverän meistert der 60-Jährige die wenigen Meter bis zur Kreuzung. Den Blindenstock fest in der Hand haltend.

Mit Video: Probleme mit Ampeln für Blinde in Magdeburg

Blinde und Sehbehinderte Menschen sind im Straßenverkehr auf akustische Signale angewiesen. In Magdeburg sorgt das für Probleme (Bericht/Kamera: Sabine Lindenau, Schnitt/Sprecher:Christian Kadlubietz).

Lesen Sie hier den Kommentar zum Signal an Ampeln, das abends ausgeschaltet wird

Obwohl er nicht mehr sehen kann, findet er den Signalknopf schnell. Das Klackern leitet ihn. In dem Moment, in dem daraus ein Piepen wird, weiß er: Die Ampel hat auf Grün geschaltet, er kann die Straße überqueren. Was tagsüber ein sorgenfreies Vorwärtskommen garantiert, wird nach 20 Uhr allerdings zur Gefahr. Dann sind alle Ampeln stumm. Mehr dazu im Video.