Mit Video: So schön leuchtet die Lichterwelt in Magdeburg

Magdeburg/DUR - Die Magdeburger Lichterwelt 2023 ist am Montag eröffnet worden. Licht an! heißt es nun wieder in der Landeshauptstadt. Mit mehr als einer Million LEDs an mehr als 80 Großelementen hat Magdeburg die umfangreichste Weihnachts- und Winterbeleuchtung in Mitteldeutschland.

Die Lichterwelt in Magdeburg hat zahlreiche leuchtene Elemente in der Stadt zu bieten. (Kamera: Martin Rieß, Schnitt: Bernd Stiasny)

Die Touristinformation bietet auch in diesem Jahr wieder Führungen und Busfahrten an. Vorherige Buchungen werden empfohlen. Unter anderem ist das online auf der Seite der Magdeburger Touristinformation möglich.

Heutzutage zieht die Magdeburger Lichterwelt jedes Jahr Hunderttausende von Gäste aus ganz Deutschland an. Bis zum 2. Februar 2024 leuchtet die Lichterwelt in der Stadt.