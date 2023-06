Magdeburg/DUR - Mit Deadpool, Ladybug und Wonder Woman ist der wohl verrückteste Lauf in Deutschland in Magdeburg gestartet worden. Beim Kommando Fischfrikadelle Cosplay Charity Run - kurz KFFCCR - sind stets Laufenthusiasten eingeladen, in die Rolle von Superhelden zu schlüpfen. Gemeinsam gilt es, so viele Kilometer wie möglich zu absolvieren. Eine harte Aufgabe, die stets versüßt wird.

Video: Superhelden-Läufer in Magdeburg sammeln für Deutsche Kinderkrebsstiftung

Video: In Magdeburg haben Läufer in Superhelden-Kostümen Geld für den guten Zweck gesammelt. (Bericht/Kamera: Marco Papritz, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz)

„Eine tolle Sache, die der Kinderkrebsstiftung sicherlich zugute kommt“, so Christian Schlotfeldt. In Gedanken ist er schon bei der Vorbereitung des 4. Laufs. Denn „wir haben viel Zuspruch erhalten, den Einsatz fortzusetzen“.