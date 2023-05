In Magdeburg in die Rolle von Superhelden wie Batman und Superman schlüpfen und etwas Gutes tun. Darum geht es beim Kommando Fischfrikadelle Cosplay Charity Run. Mehr dazu im Video.

Video: Kuriose Superhelden in Magdeburg gesichtet - Was hinter dem Kommando steckt

Mit Kostüm, Spaß und Einsatz werden Ulrike Müller (von rechts), Christian Schlotfeldt, Melanie Schimek und Stephanie Kröning mit vielen Gleichgesinnten am 4. Juni bei einem Spendenlauf durch Magdeburg unterwegs sein.

Magdeburg/DUR - "Wonder Woman" und "Deadpool" sind schon jetzt in Magdeburg ein Hingucker, obwohl sie ihren Einsatz erst am 4. Juni 2023 haben werden. Sie schnüren dann nicht nur ihre Laufschuhe, sondern streifen sich auch Kostüme von Comic- und Filmfiguren, Fabelwesen und Kinderhelden über. Beim Kommando Fischfrikadelle Cosplay Charity Run - KFFCCR.

Im Video: Superhelden laufen in Magdeburg für die Deutsche Kinderkrebsstiftung

Gemeinsam wolle man gegen das Böse antreten und die Deutsche Kinderkrebsstiftung unterstützen, so Christian Schlotfeldt. "Daher soll so viel Aufmerksamkeit wie möglich erregt werden, damit Menschen am Wegesrand nachfragen, warum wir das machen."

Mit dem Kommando Fischfrikadelle Cosplay Charity Run soll mitunter auf die die Deutsche Kinderkrebsstiftung aufmerksam gemacht werden. (Kamera: Marco Papritz / Schnitt: Torsten Grundmann/Bernd Stiasny)

Unter dem langen Titel „Kommando Fischfrikadelle Cosplay Charity Run“ (kurz KFFCCR) fand vor zwei Jahren die Premiere statt, der dann Lauf Nummer 2 im vergangenen Juni folgte. Mit Erfolg: Nach einem Erlös in Höhe von 2.100 Euro folgte dann ein Spendenbetrag von 4.000 Euro. Und: Über 120 Unterstützer waren 2022 deutschlandweit unterwegs. Zum Beispiel in Berlin, Frankfurt, Koblenz, Buxtehude.