Die Perseiden ließen sich am Freitagabend über Magdeburg bestaunen.

Magdeburg/DUR - In einem beeindruckenden Himmelsspektakel waren in der Nacht von Freitag auf Samstag über Magdeburg die jährlichen Meteoritenströme der Perseiden mit bemerkenswerter Intensität zu sehen.

Die Perseiden, auch "Tränen des Laurentius" genannt, sind ein jährlich wiederkehrendes Phänomen, das durch den Eintritt von Staub und kleinen Partikeln in die Erdatmosphäre verursacht wird. Diese winzigen Überreste des Kometen 109P/Swift-Tuttle verglühen beim Eintritt in die Atmosphäre und erzeugen die charakteristischen Leuchtspuren am Nachthimmel.

Im Video: Sternschnuppen über Magdeburg

Sternschnuppen am Nachthimmel über Magdeburg. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Die Stadt Magdeburg bot in diesem Jahr eine optimale Kulisse für dieses Himmelsspektakel. Nachtschwärmer hatten das Glück, ein wahres Feuerwerk an Sternschnuppen zu erleben, die in großer Zahl über den klaren Himmel zogen. Mehr dazu im Video.