Magdeburg/DUR - Noch ist es nur ein Schaukasten und der Schriftzug „#md2094“ an der Wand. Doch etwas Großes nimmt hier in der Regierungsstraße seinen Anfang. Für „Die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft“ (DSW) werden die Graffitikünstler der Magdeburger Gruppe Strichcode über die gesamten acht Etagen des Wohnblocks Visionen an die Wand bringen, wie Magdeburg im Jahr 2094 aussehen könnte.

Im Video: Die Stadtfelder modernisieren Häuser und bieten Sport für Mieter

Fassaden-Aktion der Wohnungsbaugenossenschaft "Die Stadtfelder" in Magdeburg: Wie soll Magdeburg in 70 Jahren aussehen? (Kamera, Bericht: Martin Rieß / Schnitt, Sprecher: Christian Kadlubietz)

Mit dem Schriftzug weisen Gordon und Christopher Motsch von Strichcode jetzt noch einmal alle Passanten auf die Aktion hin. Neben dem Strichcode befindet sich ein QR-Code, über den sich per Smartphone gleich vor Ort die Informationen zu der Aktion aus dem Internet abrufen lassen.