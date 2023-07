In Magdeburg kann jetzt auch Schwarzlicht-Minigolf gespielt werden. Mehr dazu im Video.

Mit Video: Erste Schwarzlicht-Minigolfanlage in Magdeburg eröffnet

Magdeburg/DUR - Mit „Neomingo“ gibt es jetzt ein ganz neues Angebot für Freunde des Bahnengolfs. Am Fuchsberg 18 hat die erste Schwarzlicht-Minigolfanlage in Magdeburg eröffnet. Seit Mitte Juni kann hier in besonderem Ambiente gespielt werden.

Im Video: Besuch bei Magdeburgs erster Schwarzlicht-Minigolfanlage

Mehrere Jahre stand die Gewerbeeinheit leer. Nun kann hier Schwarzlicht-Minigolf gespielt werden.(Kamera: Konstantin Kraft, Schnitt: Bernd Stiasny)

Mit bunten Bällen und Schlägern gilt es 18 Löcher zu absolvieren. Dabei müssen verschiedene Hindernisse umspielt werden. Irgendwo zwischen Spaß und sportlichem Ehrgeiz, zwischen Freudentaumel und Frustration. Mehr dazu im Video.