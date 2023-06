Erdbeeren bieten viele Vitamine und Mineralstoffe - sind lecker, kalorienarm und reich an Ballaststoffen. Pflückt man die schmackhaften Früchte selbst, halten sich auch die Kosten in Grenzen. Unsere Reporterin hat den Test als Selbstpflückerin gemacht.

Video: Erdbeeren selbst pflücken nervt? Was für den Einsatz auf einem Erdbeerfeld spricht

Reporterin Sabine Lindenau im Erdbeerfeld an der Halberstädter Chaussee in Magdeburg.

Ottersleben/DUR - Fruchtig, süß, verführerisch: wer Erdbeeren liebt, muss entweder meist etwas tiefer in die Tasche greifen oder selbst pflücken. Doch das ist für die wenigsten Menschen ein Vergnügen.

Auf Erdbeerfeldern sind die Boden entweder staubtrocken und sandig oder feucht und schlammig. Und die Blätter der Pflanzen können schmerzhaft piksen. Die schmackhaften Früchtchen locken dennoch verführerisch und lassen bei deren Genuss schnell all den Schmerz und die Pein vergessen.

Unsere Reporterin macht auf Anweisung den Test als Selbstpflückerin. Sie mag Erdbeeren - das Pflücken jedoch überhaupt nicht. Der Chef schickt sie dennoch zur Selbstpflück-Plantage in Ottersleben.

Mit Korb bewaffnet geht es in das Feld - das Bücken stört weniger, aber die Blätter piksen noch wie in der Kindheit. Nach etwa einer halben Stunde ist das Körbchen voll.

Beim Bezahlen wird dann der Unterschied deutlich: 6,50 Euro pro Kilogramm im Vergleich zu 11,60 Euro am Stand. Und im Korb liegen nur die schönsten Erdbeeren - denn es wurden natürlich nur die besten Früchte gepflückt.

Im Video: Selbstpflücken auf der Erdbeerplantage in Magdeburg

Erdbeeren in Magdeburg - Ein Test auf dem Erdbeerfeld.(Kamera: Sabine Lindenau, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Erdbeeren sind gesund: entzündungshemmende Antioxidantien, viele Vitamine und Mineralstoffe, ballaststoffreich, kalorienarm (nur ca. 30 Kalorien pro 100 Gramm) und liefern fast den Tagesbedarf an Vitamin C. Sie enthalten auch Mangan, wichtig für Knochenbildung und Stoffwechsel. Erdbeeren sind botanisch gesehen keine Beeren, sondern Sammelnussfrüchte mit sichtbaren Nüsschen an der Außenseite.