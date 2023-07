An den gebürtigen Magdeburger Henning von Tresckow und die Widerstandskämpfer des 20. Julis wurde in Magdeburg mit einer Kranzniederlegung erinnert. Mehr dazu im Video.

Henning von Tresckow (1901-1944) gehört zu den herausragenden Gestalten des Widerstands gegen das NS-Regime. In Magdeburg von an ihm am 20. Juli 2023 erinnert.

Magdeburg/DUR - Gemeinsam mit der Stadt Magdeburg erinnerte das Landeskommando Sachsen-Anhalt in der vergangenen Woche an der Henning-von-Tresckow-Stele am Nordpark an den gebürtigen Magdeburger Henning von Tresckow und an die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944.

Im Video: Henning von Tresckow: Widerstand gegen den Nationalsozialismus

1943 haben ein Magdeburger und ein Hallenser versucht, Adolf Hitler umzubringen. In Magdeburg wurde an den Widerstandskämpfer Henning von Tresckow erinnert.

Henning von Tresckow wurde am 10. Januar 1901 in Magdeburg als Sohn eines alten Adelsgeschlechts geboren. Bereits als Jugendlicher trat er in die kaiserliche Armee ein. Zwischen den Weltkriegen begann er ein Jurastudium und arbeitete einige Jahre als Bankkaufmann an der Börse.

Im Video: Holocaust-Überlebende Margot Friedländer im Interview

ZDF/TerraX/Leonie Schöler/Julia Geiß/Michael Fandel/Benjamin Leng/Margot Friedländer Zeitzeugin/Maximilian Mohr,https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de, CC BY 4.0,

1926 ging er erneut zur Reichswehr und wurde hier im Jahre 1928 zum Oberstleutnant befördert. Er begrüßte zwar zunächst die Machtübernahme Hitlers, wirkte ab 1941 aber im Widerstand mit. Als er vom Scheitern des Attentats auf Hitler 1944 erfuhr, nahm er sich an der Front das Leben.