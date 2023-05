Bauarbeiten in Magdeburg Video: Neue Brücke in Magdeburg für Autofahrer - Pylonbrücke feiert Hochzeit

In Magdeburg ist die letzte Lücke in der neuen Kaiser-Otto-Brücke geschlossen worden. Dieses Zwischenziel war am 3. Mai 2023 auf der Großbaustelle über dem Magdeburger Elbarm erreicht. Mehr dazu im Video.