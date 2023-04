Tischlermeister Alex Billowie (Mitte) arbeitet in der Tischlerei Kaiser in Haldensleben. Doreen Eska (links) aus Halberstadt ist als mobile Friseurmeisterin unterwegs im Land. Foto: Handwerkskammer Magdeburg

Magdeburg/DUR - Heute, mit dem Meistertitel, ist Doreen Eska beruflich da, wo sie hinwollte. Ihre Kosten sind gering, weil Ladenmiete und Energiekosten wegfallen, und bei den Arbeitszeiten kann sie frei entscheiden. „Es ist genau das, was ich machen wollte: für mich selbst arbeiten“, wie sie im Videointerview berichtet.

Im Video: Friseurmeisterin Doreen Eska aus Halberstadt im Interview

Doreen Eska aus Halberstadt ist als mobile Friseurmeisterin unterwegs im Land. (Kamera: Robert Gruhne /Schnitt: Christian Kadlubietz)

Insgesamt 136 Jungmeister haben im April in Magdeburg ihre Meisterbriefe erhalten. Die Volksstimme stellt drei von ihnen vor.

Friseurin werden wollte Doreen Esk schon früh. „Ich habe den Beruf schon als Kind geliebt“, erinnert sich die 1974 geborene Eska. Weil sie in ihrer Heimat keinen Ausbildungsplatz als Friseurin bekam, zog sie nach der Wende nach Rheinland-Pfalz. Danach arbeitete sie wieder in Halberstadt und Umgebung in mehreren Friseursalons.