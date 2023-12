Am 6. Dezember wird der Nikolaus gefeiert. Wer am Vorabend seine Schuhe geputzt hat, findet am Morgen meist ein kleines Geschenk darin. Einige Hallenser haben uns am Nikolaustag verraten, was sie in ihren Schuhen gefunden haben. Mehr dazu auch im Video.

Mit Video: Nik'laus ist ein guter Mann - was die Hallenser in ihren Stiefeln gefunden haben

Viele Nikolaus-Geschenke in Halle

Halle (Saale) - Viele blitzblank geputzte Schuhe liefen am Mittwoch, dem Nikolaustag, über den Weihnachtsmarkt in Halle. Einige waren dementsprechend am Morgen wohl auch schon prall gefüllt worden.

Im Video: Nikolaus-Umfrage in Halle: Wer hatte was in seinen Schuhen?

Was die Hallenser in ihren Schuhen hatten, haben sie uns in dieser Straßenumfrage verraten. (Kamera: David Behrendt, Schnitt: Anna Lena Giesert)

"Sehr viel war drin, da habe ich mich sehr gefreut", berichtet eine Frau. Ihr Mann hatte ihr Konfekt und eine Champagnerflasche in die Stiefel gesteckt. Im Gegenzug bekam er Herrenkosmetik. "Damit ich gut schnupper", erklärt ihr Mann lachend.

Lesen Sie auch: Ursprung und Tradition des 6. Dezembers: Mit Video: Warum wird Nikolaus gefeiert?

Was in die Stiefel gepackt wurde, war dabei ganz unterschiedlich. Von Schokolade über lustige Socken bis hin zu Parfum und Konzertkarten war in Halle alles dabei.