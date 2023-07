Alarmierende Zahlen Video: Steigende tödliche Badeunfälle in Sachsen-Anhalt - Ist ein Roboter die Lösung?

Immer mehr Schwimmer ertrinken in Seen und Kanälen in Sachsen-Anhalt. Der Chef der Wasserwacht Halle Sven Thomas spricht im Video über eine Unterwasserdrohne, die bald bei der Lebensrettung helfen soll.