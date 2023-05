In Halle hat es am Mittwochabend in der Großen Märkerstraße einen Feueranschlag auf das SPD-Wahlkreisbüro gegeben. Mehr dazu im Video.

An einem Gebäude in Halle, in welchem sich auch das SPD-Wahlkreisbüro des Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby befindet, hat es am Mittwochabend gebrannt.

Halle (Saale)/DUR/dpa - Am Mittwochabend gegen 22 Uhr bemerkten Zeugen Flammen an einem Gebäude in der Großen Märkerstraße in Halle, teilte die Polizei mit. Dort befindet sich auch das Wahlkreisbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby. Zeugen bemerkten die Flammen an dem Gebäude und alarmierten die Einsatzkräfte.

Auf das Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Karamba Diaby (61) in Halle ist offenbar ein Anschlag verübt worden.(Kamera: Marvin Matzulla / Schnitt: Bernd Stiasny)

Der mutmaßliche Brandstifter wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, die Ermittlungen dauern an.

Haseloff verurteilt Brandanschlag auf SPD-Wahlkreisbüro

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat die mutmaßliche Brandstiftung am Wahlkreisbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle scharf verurteilt.

„Anschläge auf Büros von Politikern und demokratischen Institutionen sollen zur Verunsicherung von Verantwortungsträgern wie auch der Bevölkerung beitragen”, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in einer Mitteilung.