Halle (Saale)/DUR – In einem sogenannten „Protestmarsch“ sind Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ am Mittwochnachmittag durch Halle gezogen. Bereits vor Beginn hatten die Organisatoren klargestellt: Dass es bei dem Protestmarsch von „Letzte Generation“ in Halle nicht ums Hinsetzen und Ankleben gehen sollte.

Geplant war allerdings, den Straßenverkehr zu stören. „Wir wollen die Störung maximieren“, gab einer der Organisatoren die Richtung vor. Und so setzte sich der Zug am Nachmittag langsam in Bewegung – sehr langsam. Allein für die ersten 600 Meter brauchte „Letzte Generation“ rund 45 Minuten.

Die Protestformen von „Letzte Generation“ werden vielerorts kritisch bewertet. In Bayern wird gegen die Gruppe wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt.

Die Klimaschutzaktivisten selbst bestreiten vehement, kriminell zu sein. Ihre derzeitigen Forderungen sind Tempo 100 auf Autobahnen und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Verkehr.