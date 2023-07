Zum 19. Mal wurden am Samstagabend im nt in Halle die wichtigsten Ehrenamtspreise im südlichen Sachsen-Anhalt vergeben. Die Preisträger vom Crummen Eck im Video.

Halle (Saale) - Im Crummen Eck im Paulusviertel ist es wie in einem Tante-Emma-Laden. Auf einem Tisch in der Mitte stehen Kisten mit Obst und Gemüse. In Regalen findet man Konserven, aber auch Mittel gegen Mückenschutz. Das Besondere an diesem „Geschäft“: Die Lebensmittel wären eigentlich in der Tonne gelandet – weil beispielsweise das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist.

Crummes Eck: Gewinner des Ehrenamtspreises der Stadt Halle im Video

Video: Crummes Eck (Kamera: Anna Lena Giesert, Schnitt: Bernd Stiasny)

„Es ist erschreckend, wie viele Nahrungsmittel in der Gesellschaft weggeworfen werden“, sagt Cathleen „Lena“ Raabe-Rosendahl. Das Crumme Eck, 2018 über eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, kämpft gegen diese Verschwendung. „Das ist unser Beitrag zur Nachhaltigkeit“, sagt Anja Ehlert, die wie Lena ehrenamtlich im Ceck-Verein arbeitet.

Das Crumme Eck arbeitet mit Supermärkten und anderen Geschäften zusammen. „Viele finden die Initiative super, dürfen aber nicht mitmachen, weil es die Chefetagen in den Zentralen nicht erlauben“, erzählt Raabe-Rosendahl. Andere unterstützen den Verein, wollen namentlich aber lieber nicht erwähnt werden. Das klingt angesichts der guten Sache absurd. Die Nachfrage der Kunden ist übrigens groß. „Wir sprechen mit unserem Angebot nicht nur Bedürftige an, sondern alle, die nachhaltig leben wollen“, sagen die beiden Frauen.

Dreimal die Woche hat das Crumme Eck offen. Die Nachfrage ist so riesig, dass sich mitunter schon Stunden vor der Eröffnung eine Schlange vor dem Laden im Paulusviertel bildet. Um zu vermeiden, dass die Ersten im Laden alles mitnehmen, wurden Mengengrenzen eingeführt. Wer gleich zu Beginn kommt, darf maximal Waren im Gesamtgewicht von einem Kilo holen. Erst später wird es mehr, damit keine verderblichen Lebensmittel übrigbleiben.

Bezahlt wird übrigens mit Spenden. Die Orientierung liegt bei einem Euro pro Kilo – mehr zu geben, ist immer möglich. Mit dem Geld bezahlt der Verein die Unterhaltskosten und finanziert Bildungsprojekte etwa in Grundschulen und Kitas. Die aktiven Unterstützer im und auch außerhalb des Vereins sind alle berufstätig oder Studenten. Cathleen Raabe-Rosendahl (40) beispielsweise arbeitet als Juristin an der Universität, Anja Ehlert (34) ist Fachangestellte für Medieninformationswissenschaften in einer Bibliothek. „Das Crumme Eck hat uns verändert“, erzählen sie. „Wir überlegen zu Hause dreimal, ob wir wirklich etwas wegwerfen müssen.“