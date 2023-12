Der Jahreswechsel steht vor der Tür. Viele Menschen in Halle verabschieden das alte Jahr wieder mit lautem Getöse und Lichterglanz. Doch trotz gestiegener Preise - die Ausgaben für Silvesterfeuerwerk könnten alle Rekorde brechen.

Mit Video: Teures Silvesterspektakel in Halle - Ansturm in Läden für Feuerwerk

Halle/DUR - Die Deutschen lieben ihr Feuerwerk. Pyrotechnik in dreistelliger Millionenhöhe wird jedes Jahr an Silvester in die Luft geballert. Allerdings darf hierzulande nur geprüfte Sicherheitsware verkauft werden und das ist einigen Hobby-Pyromanen zu langweilig. Sie greifen lieber zu Produkten aus den Nachbarländern und gefährden sich und andere.

Im Video: Feuerwerkverkauf in Sachsen-Anhalt - So viel geben die Hallenser für Böller aus

Zum Start des Feuerwerksverkaufs ist von Sparsamkeit nichts zu spüren. Die Kunden geben ihr Geld bereitwillig für Raketen und Böller aus. Doch nicht überall darf geballert werden. Eine Minute nach Mitternacht öffnete sich die Tür des Feuerwerk-Ladens am Kaufland in der südlichen Neustadt. Beim nächtlichen Verkauf in Neustadt tauschten sich Hallenser aus, wo sie zum Jahreswechsel sind. Berliner Brücke? Ammendorf? Egal. Hauptsache, es knallt.