Das hierzulande bekannte Saale-Lied der Carillonneur Maximilian Metz aus Halle war nun auch über den Dächern von Manhattan in New York zu hören.

Video: Wieso das Lied "An der Saale hellem Strande" über New York erschallte

Carillonneur aus Halle in Manhattan

Blick über die Dächer von Manhattan Island, einem Stadtteil von New York City,

Halle (Saale)/New York/mz - Das Lied „An der Saale hellem Strande“ kennt wohl jeder Hallenser, aber auch so mancher Tourist. Dieses Lied, dessen Text aus der Feder von Franz Kugler stammt - nimmt Bezug auf die Burgen an der Saale.

Nun erklang das zum Volkslied gewordene „An der Saale hellem Strande“ aber an einem außergewöhnlichen Ort, Tausende Kilometer entfernt von der Saale und seinen Burgen. Es ertönte vom 120 Meter hohen Glockenturm der Riverside Church, hoch über den Dächern von Manhattan in New York.

Lesen sie hier die ganze Geschichte: Saale-Lied in New York: Mit Video: Carillonneur aus Halle lässt Saale-Lied per Glocken über Manhattan erklingen

Im Video: Carillon Maximilian Metz aus Halle spielt "An der Saale hellem Strande" in New Yorker Riverside Church

Das Bedienen eines Glockenspiels kann harte Arbeit sein: Maximilian Metz lässt "An der Saale hellem Strande" in Manhattan erklingen.(Quelle: instagram glocken.halle)

Link zum Instagram-Profil Glocken.Halle: www.instagram.com/glocken.halle/

Der hallesche Carillonneur Maximilian Metz war kürzlich auf Einladung in New York, um das Instrument in Manhattan kennenzulernen – ein klangvolles Zeichen dafür, dass die halleschen Carillonneure und das Europa-Carillon im Roten Turm zu Halle international und darüber hinaus sogar transatlantisch Beachtung finden.