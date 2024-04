Fußball auf dem Motorrad Mit Video: Motoball in Sachsen-Anhalt - Herausforderung für Mensch und Maschine

Der MBC ist der einzige Motoballverein in Mitteldeutschland: In einem reinen Nordduell messen sich am Samstag ab 16 Uhr der 1. MBC 70/90 Halle und der MSC Jarmen. Ein Rückblick auf das letzte packende Punktspiel gegen Torpedo Kirspe.