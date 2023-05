Jugendliche in Genthin haben ein riesiges Graffiti-Motiv an einer Hausfassade gesprayed. Was hat es damit auf sich? Mehr dazu im Video.

Video: Neues XXL-Graffitimotiv auf Hauswand in Genthin - Wer steckt hinter der Aktion?

Mayen Miehe, Jessica Jeschinski, Alexander Sauermilchh, Max Meißner, Nina Pintzke und Charlyn Kristin Schulz in Aktion an der Fassade Ecke Große/Kleine Schulstraße.

Genthin/DUR - Einfach mal so ist ein wirklich gut gemachtes, gar künstlerisches Graffiti-Bild an einer Hausfassade nicht gemacht. Das wissen die Mitglieder des Jugendforums Genthins. Mit einer Spray-Aktion verschönerten sie erneut in iherer Stadt eine Hauswand.

Im Video: Graffiti-Aktion in Genthin - Jugendliche verschönern Hausfassade mit XXL-Bild

Jugendliche des Jugendforums Genthin haben mit einer Graffiti-Aktion eine Hausfassade verschönert.(Kamera: Susanne Christmann, Schnitt Torsten Grundmann)

So haben sie auch bei der aktuellen Graffiti-Aktion an der Ecke Große/Kleine Schulstraße wieder auf die bewährte, fachliche Begleitung durch die Colorful-Agentur für Gestaltung aus Brandenburg gesetzt. Die Eigentümerin hat sie den Jugendlichen dafür überlassen, weil diese ohnehin schon durch Tags (geschriebene Name eines Writers) verunziert war.