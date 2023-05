Video: Großer Verlust für Genthin - Bibliothek in Zukunft ohne Cornelia Draeger

Ausnahmsweise einmal selbst in der gemütlichen Leseecke für die Kinder: Cornelia Draeager mit der Leseeule.

Genthin/DUR - In Genthin hat die Bibliothek einen Namen. Ja klar, die des am 1. März 1893 in Genthin geborenen Schriftstellers und Rundfunkredakteurs Edlef Köppen. Aber der ist hier ausnahmsweise nicht gemeint. Sondern die Person, die heute wohl jeder, der irgendwie mit der Genthiner Bibliothek zu tun hat, mit ihr verbindet: Cornelia Draeger.

Im Video: Ab in den Ruhestand - Cornelia Draeger über ihren Abschied von der Bibliothek Genthin

Bibliothek in Genthin - Cornelia Draeger geht in den Ruhestand. (Schnitt: Bernd Stiasny / Kamera : Susanne Chirstmann)

„Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, bekennt Cornelia Draeger. Und weiß jetzt schon, dass ihr ihr Bibliotheksleben fehlen wird. Aber: Nun wird mehr Zeit für die Familie mit Mann, drei Kindern und fünf Enkelkindern sein. Nicht mehr so viel Termindruck. Lesen will sie natürlich auch. Analog.