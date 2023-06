Sangerhausen - In einem historischen Fachwerkhaus in Sangerhausen haben Turmfalken in einem Blumenkasten ihre Brutstätte gefunden. Nachdem in der Vergangenheit der Nachwuchs aufgrund hoher Temperaturen und Futtermangels gestorben war, hat der Vermieter der kleinen Vögel, Eberhard Bader, eine Überdachung aus einem Bierkasten angebracht, um Schatten zu spenden.

Im Video: Sangerhausen: Turmfalken ziehen ihren Nachwuchs im Blumenkübel auf

Video: Fünfacher Falkennachwuchs im Blumenkübel in Sangerhausen (Kamera, Bericht: Maik Schumann)

Turmfalken brüten normalerweise an hohen Orten wie Kirchtürmen und bevorzugen Gebäudenischen. Bader ist ein engagierter Vogelfreund und möchte die Brutstätte nicht stören, um eine erfolgreiche Aufzucht des Falkennachwuchses zu ermöglichen.