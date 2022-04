Weil es so gut ankam. Die große Osteraktion der WIWOG in Wittenberg startet noch einmal!

Im letzten Jahr hat die WIWOG zum 30-jährigen Jubiläum fast 100 Ostereier in ihren Quartieren versteckt. Zu diesen Verstecken, gab es dann kleine Hinweise auf Instagram und Facebook.

„Diese Aktion kann so gut an, dass wir es dieses Jahr einfach noch einmal machen wollen“, verrät Patrick Thieme von der WIWOG.

Am 08.04.2022 sollen wieder WIWOG-Ostereier in Wittenberg und Umgebung versteckt werden. Auf dem Facebook und Instagram Account der WIWOG werden wieder kleine Hinweise zu den Verstecken verraten. Also schnell der WIWOG folgen und vielleicht eine Überraschung für die Kinder sichern.

WIWOG-Ostereier in Wittenberg (Foto: WIWOG)

Wie letztes Jahr, soll sich in jedem Ei wieder ein Gutschein für eine Kinder-Osterüberraschung. „Etwas süßes zum Naschen und etwas niedliches zum Kuscheln“, soviel kann Herr Thieme schon verraten. EIN Gutschein pro Kind kann ab 11.04.2022 im Kundencenter der WIWOG eingelöst werden.

Zum Unternehmen:

Die WIWOG Wittenberger Wohnungsbaugesellschaft mbH wurde am 1. April 1991 gegründet. Der Schwerpunkt liegt seit Unternehmensgründung in der Verwaltung und Bewirtschaftung unternehmenseigener Wohnungen in Wittenberg und Umgebung, sowie deren zielgerichtete Instandhaltung, Modernisierung und die Gestaltung des Wohnumfeldes. „Unseren Mietern eine hohe Wohn- und Lebensqualität zu bieten, ist unser Ziel im täglichen Handeln.“ – so die WIWOG. Die WIWOG gestaltet den Wittenberger Wohnungsmarkt maßgeblich. Im gesamten Gebiet verwaltet die WIWOG ca. 6.000 Wohnungen, über 50 Gewerbeeinheiten und 6 Gästewohnungen. Da das Wohnen in Wittenberg auch für viele junge Menschen attraktiv ist, bietet die WIWOG Interessierten im Rahmen vom Vermietungskonzept „Junges Wohnen“ einige Mietwohnungen zu besonders günstigen Konditionen an.

Nähere Informationen zum Unternehmen, zur Aktion und zu freien Wohnungen findet man unter www.wiwog.de.