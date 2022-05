Warum Angeklagter am Amtsgericht Bernburg mit einer Geldstrafe davonkommt

Bernburg/MZ - Manche Leute werden nach ein paar Bierchen lammfromm und schlafen ein, andere werden aggressiv. So geschehen am 23. August 2020 gegen 1 Uhr in einem Bernburger Lokal an der Nienburger Straße. Die Kellnerin musste mal kurz für „kleine Mädchen“ und bat zwei Gäste, während ihrer Abwesenheit auf den Tresen aufzupassen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<