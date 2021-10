VolksSolidarität 92 Dessau/Roßlau e.V. – Bei uns sind Sie in guten Händen!

Unsere Tradition

Die VolksSolidarität 92 Dessau/Roßlau e.V. wurde 1992 mit dem Hintergrund einer mildtätig wirkenden Gemeinnützigkeit gegründet und entwickelte sich zum bedeutendsten Sozialverein in Dessau und Umgebung, dem heute rund 2.100 Mitglieder angehören. Unser Verein sorgt sich mit über 220 Mitarbeitern um das Wohl älterer, kranker, behinderter und hilfsbedürftiger Menschen.

Unsere Philosophie

Für uns stehen nicht nur die sozialen und pflegerischen Leistungen im Vordergrund, sondern ebenso die zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Arbeit in unserem Verein umfasst weit mehr als nur die reine Pflege: Wir betreuen, helfen, hören zu, unterstützen. Unsere Devise: So viel Selbstständigkeit wie möglich und so viel Hilfe wie nötig- das ist unser Beitrag für ein sorgenfreies, sicheres Leben im Alter.

Unsere Geschäftsfelder

Unsere Dienstleistungen sind vielfältig. Sie umfassen die vollstationäre Pflege, das betreute Wohnen, aber auch die ambulante Pflege in gewohnter häuslicher Umgebung. Um Dinge des täglichen Lebens trotz nachlassender Leistungsfähigkeit, Krankheit oder Pflegebedürftigkeit meistern zu können, bieten wir neben dem ambulanten Pflegedienst in Ihren eigenen vier Wänden auch einen Hauswirtschaftsservice an. Übrigens: Sie haben keine Lust mehr auf einkaufen oder kochen? Dafür liefern wir mit unserem Menüservice ein schmackhaftes und ausgewogenes heißes Mittagsmenü direkt an Ihre Haus- oder Wohnungstür.

Unsere Einrichtungen

„Haus Elballee“ in Ziebigk (Foto: VolksSolidarität 92 Dessau/Roßlau e.V.)

Für die vollstationäre Pflege steht uns im schönen Stadtteil Ziebigk mit dem „Haus Elballee“ ein Pflegeheim der neuesten Generation zur Verfügung. Es bietet 80 Bewohnern, aufgeteilt auf 6 Wohngruppen, ein ansprechendes und wohnliches Zuhause. Jeder Wohnbereich ist ganz individuell gestaltet und unterscheidet sich nach speziellen Farb- und Themenkonzepten, wie zum Beispiel die Wohngruppen „Kornhaus“, „Georgium“, „Schlossplatz“, „Wörlitzer Park“ oder „Theaterplatz“. Das Betreute Wohnen, als Verbundlösung von Wohnen, Pflege und Betreuung, ist bei unseren älteren Menschen sehr beliebt.

"Haus Anneliese" Törtener Straße 12 (Foto: VolksSolidarität 92 Dessau/Roßlau e.V.)

"Haus Julie von Cohn-Oppenheim" Tornauer Straße 23a (Foto: VolksSolidarität 92 Dessau/Roßlau e.V.)

Hierfür stehen uns in der Törtener Straße 12 das "Haus Anneliese" und in der Tornauer Straße 23a das "Haus Julie von Cohn-Oppenheim" mit jeweils 100 Ein-Raum- Wohnungen und 5 Zwei-Raum-Wohnungen zur Verfügung.

"Haus Hallervorden" (Foto: VolksSolidarität 92 Dessau/Roßlau e.V.)

Im neu erbauten "Seniorenzentrum Elballee" wurden im "Haus Hallervorden" weitere 29 betreute Wohneinheiten geschaffen, die jeweils über einen großzügigen Laubengang zu erreichen sind. Alle diese Wohnungen verfügen über Balkon oder Terrasse, von wo aus man das Grün der gepflegten Außenanlagen genießen kann. Alle Häuser verfügen über einen Personenaufzug.

Informations- und Beratungsstelle in der Heidestraße 3 (Foto: VolksSolidarität 92 Dessau/Roßlau e.V.)

Unsere Informations- und Beratungsstelle liegt, zentral im Herzen der Stadt, in der Heidestraße 3. Sie ist verkehrsgünstig mit öffentlichen Verkehrsmitteln, als auch mit dem PKW zu erreichen. Der Eingang ist barrierefrei, mit selbstöffnender Eingangstür und somit auch für Rollstuhlfahrer gut zu erreichen. Wir bieten dort, in angenehmer Atmosphäre, eine fachlich kompetente Beratung zum gesamten Komplex der ambulanten Pflege, Betreuung und Versorgung, sowie zur stationären Pflege in unserem Pflegeheim im "Seniorenzentrum Elballee".

Unsere Mitarbeiter

Bei uns sind Sie in guten Händen - denn unsere Beschäftigten sind das wertvollste Potential unseres Vereins! Die Teilhabe der Beschäftigten am wirtschaftlichen Erfolg ist unser Credo! In unserer Führungskultur sind Respekt und Wertschätzung untereinander und die Stärkung der Teams ein wichtiger Garant für die erfolgreiche strategische Entwicklung mit einem hohen Maß an Zufriedenheit unserer Mitarbeiter/innen. Die besondere Wertschätzung unterstreichen wir ebenso mit der neuen Tarifregelung, die am 01.09.2021 in Kraft getreten ist.

Stellenangebote

Wir suchen zur Verstärkung unserer Teams vorrangig Pflegefachkräfte und Pflegeassistenten sowie Mitarbeiter für die Bereiche Hauswirtschaft, Betreuung und Service

Kontakt:

Personalleitung, Silke Triszcz,

silke.triszcz@vs92.de,

Telefon: 0340/ 870 599 319



Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail, auf dem Postweg oder über unsere Homepage an uns.

Gern können Sie diese auch persönlich in unserer Geschäftsstelle abgeben.

Lassen Sie sich in einem persönlichen Vorstellungsgespräch, einem individuellen Kennenlerntag oder einem Praktikum von uns begeistern.

Werden Sie ein Teil von etwas Besonderem! HIER <<Link folgt>> finden Sie ein aktuelles Stellenangebot.

Wir bieten:

- unbefristete Arbeitsverträge

- Zusatzurlaub und Gratifikation für eine Betriebszugehörigkeit ab 5 Jahren

- wir übernehmen Ihre KiTa- und Hortgebühren

- stellen Ihnen Ihre personalisierte Arbeitskleidung zur Verfügung

- Wiedereinstiegsmodelle für junge Eltern

- die Möglichkeit variabler Arbeitszeitgestaltung



Das nur einige von unseren Benefits für beste Arbeitsplatzbedingungen für Sie!

Links zum Unternehmen:

Instagram

Facebook

Homepage