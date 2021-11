VERBIO Vereinigte BioEnergie AG - Willkommen im Grünen Bereich!

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten in Deutschland und Europa. Mehr als 725 Mitarbeiter produzieren an vier Standorten in Sachsen-Anhalt und Brandenburg im großindustriellen Maßstab Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Darüber hinaus betreibt VERBIO Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada und Ungarn. Zur VERBIO-Gruppe gehört auch ein eigenes Logistikunternehmen am Standort Schwedt/Oder.

VERBIO setzt auf selbst entwickelte Anlagen und Technologien. Die Anlagenkonzepte werden im hauseigenen Forschungs- und Anlagenbauteam entwickelt. Die Produktionsprozesse werden im laufenden Betrieb ständig optimiert, um eine maximale Kosten- und CO2-Effizienz zu gewährleisten.

Das VERBIO-Konzept setzt im Sinne der Nachhaltigkeit auf geschlossene Kreisläufe - von der Rohstoffbeschaffung über die Biokraftstoffproduktion bis zur Gewinnung von wertvollen Nebenprodukten und deren Weiterverwendung als Dünger und Futtermittel in der Landwirtschaft oder als Pharmaglycerin und Sterole in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie.

Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. Insbesondere die von VERBIO entwickelte Technologie zur Produktion von Biomethan aus 100 % Stroh ist bisher weltweit einzigartig. VERBIO betreibt in Brandenburg bereits zwei großtechnische Anlagen dieser Art. Weitere Anlagen dieser Art befinden sich derzeit in Asien und Nordamerika im Bau.

Das Biomethan wird auf Erdgasqualität aufbereitet, in das Erdgasnetz eingespeist und als Biokraftstoff für CNG-Fahrzeuge bundesweit vermarktet. Mit Biomethan aus 100 % Stroh werden die CO2-Emissionen von PKW und LKW um bis zu 90 % gegenüber dem Benzin- und Dieselbetrieb reduziert.

VERBIO steht für:

V erantwortung für eine grüne Mobilität der Zukunft

erantwortung für eine grüne Mobilität der Zukunft E ffiziente Anlagenkonzepte in Bezug auf Kosten und Nachhaltigkeit

ffiziente Anlagenkonzepte in Bezug auf Kosten und Nachhaltigkeit R egionale Wertschöpfung in der Landwirtschaft durch Nutzung einheimischer Rohstoffe

egionale Wertschöpfung in der Landwirtschaft durch Nutzung einheimischer Rohstoffe B iokraftstoffe mit maximaler CO2-Effizienz

iokraftstoffe mit maximaler CO2-Effizienz I nnovative Technologien

nnovative Technologien O ffenheit, Flexiblität, Engagement, Teamgeist, Kompetenz ihrer Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter sind die wichtigste Säule unserer Geschäftstätigkeit. (Foto: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG)

Unsere Mitarbeiter sind die wichtigste Säule unserer Geschäftstätigkeit. Ihre Ideen sichern unsere Innovationen und ihr Engagement ein solides Wachstum. Mitarbeiterentwicklung ist für uns ein entscheidender Erfolgsfaktor. Neben einem Fixgehalt gibt es eine variable Komponente. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre berufliche Zukunft zu gestalten, aber auch eine zuverlässige Basis für die Zeit nach dem Arbeitsleben aufzubauen. Neben der gesetzlichen Rentenversicherung und Ihrer privaten Altersvorsorge, bieten wir Ihnen ab einem Jahr Betriebszugehörigkeit eine betriebliche Altersversorgung und die Möglichkeit diese selbst aufzustocken. Weiterhin ist die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie eine wichtige Grundlage für die Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter. Wir sehen es als unsere Aufgabe, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Mitarbeiter einzugehen und entsprechende Lösungen anzubieten. So unterstützen wir z. B. Familien mit einem monatlichen Kindergartenzuschuss bei der Betreuung ihrer nicht schulpflichtigen Kinder.

Die Gesundheit spielt eine große Rolle. Wir halten uns neben Gesundheitstagen, mit der Teilnahme an Team-Sportveranstaltungen fit.

Sie möchten Teil unseres Teams werden? HIER <<Link folgt>> finden Sie ein aktuelles Stellenangebot.

Mehr Stellenanzeigen finden Sie auf unserer Karriereseite.

Kontakt:

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Isabel Eilenstein

Personalreferentin

Ritterstraße 23 (Oelßner’s Hof)

04109 Leipzig

Tel. (0341) 308530-255

jobs@verbio.de

Folgen Sie uns auf:

www.verbio.de

www.verbiogas.de

www.strohklug.de