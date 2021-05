Turnfest in Freyburg muss abgesagt werden

Freyburg (Unstrut) - Aufgrund der Coronapandemie haben der Landesturnverband (LTV) Sachsen-Anhalt und die Stadt Freyburg das traditionelle Friedrich-Ludwig-Jahn-Turnfest in Freyburg (Unstrut) abgesagt.

„Wir waren bis zuletzt optimistisch, dass wir das Jahn-Turnfest dieses Jahr durchführen können und haben so lange mit einer Entscheidung gewartet wie möglich“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. „Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt und definitiv bis 30. Juni ist bundesweit ein Training in den Hallen für eure Vorbereitung nicht möglich, somit müssen wir im Sinne Eurer aller Gesundheit diese Entscheidung treffen“, erklären der LTV und die Stadt Freyburg weiter.

Für das 100. Friedrich-Ludwig-Jahn-Turnfest hat die erneute Absage, auch im Vorjahr fiel das Turnfest aus, ebenfalls Konsequenzen. So wird die Jubiläumsveranstaltung nicht wie ursprünglich vorgesehen im Jahr 2022, sondern erst 2024 stattfinden. (mz)