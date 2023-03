Im Salzlandkreis auf der L152 zwischen den Ortschaften Sandersleben und Alsleben ist es am Montag zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Sandersleben/Alsleben (vs) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L152 zwischen Sandersleben und Alsleben ist am Montagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 22-Jähriger versucht, in Richtung Alsleben mehrere Autos zu überholen.

Dabei verlor er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw. Das Auto geriet ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und kam auf einer angrenzenden Ackerfläche auf den Rädern zum Stehen.

Schwerer Unfall im Salzlandkreis: Beifahrer aus Auto geschleudert

In Folge des Überschlags wurde sein 54 Jahre alter Beifahrer, welcher aus Bernburg stammt, aus dem Fahrzeug geschleudert und getötet.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die L152 in beiden Richtungen für 6,5 Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen, so die Beamten.