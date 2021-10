Thyrolf & Uhle GmbH

Wir bei Thyrolf & Uhle sprechen nicht leichtfertig von Qualität und Kompetenz in Stahl. Seit 1859 wird auf unserem Gelände Metall in allen Formen und Variationen bearbeitet. Die Expertise und das Knowhow im Stahlbau, Komponentenbau und in der Blechverarbeitung wurden von Generation zu Generation weitergereicht und kontinuierlich ausgebaut. Kurz: Wir leben aus Tradition hohe Leistungsfähigkeit, uneingeschränkte Kundenorientierung und kompromisslose Termintreue.

Ob Kleinstserie oder großtonnagige Einzelfertigung, ob Anlagenbau, Windenergie, Maschinenbau oder Bauindustrie: Wir sind unseren Kunden kompetenter Partner in den Bereichen:

- Stahl- und Komponentenbau

- Mechanische Bearbeitung

- Modell- und Formenbau

Wir setzen dabei auf modernste Fertigungstechniken sowie standardisierte und zertifizierte Arbeitsprozesse und können so selbst kurzfristige Aufträge termingerecht und hochqualitativ realisieren.

Wir verstehen uns dabei als All-Inclusive-Partner, der das gesamte Spektrum an Stahldienstleistungen anbieten kann - vom Stahleinkauf über die Bearbeitung, Qualitätssicherung und Anlieferung auf die Baustelle. Auf Wunsch bieten wir mit unseren Partnern auch die kompetente Montage am Bestimmungsort an.

Am Standort Dessau stellen derzeit 150 Mitarbeiter auf 31.000 m^2 Firmengelände (davon 12.800 m2 überdacht) sicher, dass über 12.000 t Stahl pro Jahr schnell, flexibel und präzise verarbeitet werden.

Bewirb dich jetzt – Wir suchen dich!

Unseren eigenen Ansprüchen auch künftig gerecht zu werden gelingt nur, wenn eine neue Generation von Fachpersonal nachrückt. Wir bilden daher regelmäßig in Stahlbau, Metallverarbeitung sowie Modell- und Formenbau aus.

Mit neuesten Fertigungstechnologien und einer im deutschen, metallverarbeitenden Mittelstand seltenen Leistungstiefe ermöglichen wir unseren Auszubildenden eine umfassende Vermittlung von Stahlbau-Fachwissen.

Nach Ablauf der Probezeit zahlen wir eine Ausbildungsprämie von 1.000,- EUR.

Hier geht’s zu den aktuellen Ausbildungsplätzen:

- Metallbauer (m/w/d) der Fachrichtung Konstruktionstechnik <Link zu www.azubis.de folgt>

- Zerspanungsmechaniker (m/w/d) <Link zu www.azubis.de folgt>

Fachkräfte gesucht!

Wir wachsen stetig weiter und suchen außerdem Fachkräfte zur Umsetzung der anspruchsvollen Projekte unserer Kunden.

Wir bieten derzeit freie Stellen als:

- Maschinenbediener Laser/Plasma/Autogen (m/w/d)

- Betriebsschlosser Brennschneiden (m/w/d)

Details finden Sie Hier!

Wir sind der geeignete Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber, den wir bieten:

- umfangreiche betriebliche Altersvorsorge

- familienfreundliche Arbeitszeitorganisation

- weitere zusätzliche Leistungen im Sachbezug

Jetzt bewerben!

Thyrolf & Uhle GmbH

Zeppelinstraße 8

06847 Dessau-Roßlau

Tel. (0340) 540 720

E-Mail: d.spielvogel@thyrolf-uhle.de

www.thyrolf-uhle.de

Lernen wir uns kennen! Wir freuen uns darauf.