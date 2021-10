Wer Lust auf einen abwechslungsreichen Job mit Perspektive hat, dem stehen in Bad Belzig die Wege offen. Trotz ländlicher Idylle und der guten Anbindung wächst das Gesundheitsstadt- Niveau. Bad Belzig hat viel vor und mittendrin die SteinTherme- inzwischen kurz vor ihrem 20. Jubiläum im nächsten Sommer. Gesucht wird deshalb eine Fachkraft, die eine Vollzeitstelle im Herzen des Thermalbades übernehmen möchte.

Direkt an der Quelle nämlich, arbeitet der Techniker, der den ordnungsgemäßen und sicheren Ablauf der technischen Vorgänge hinter den Kulissen des Thermalbades überwacht und die einwandfreie Funktion sicherstellt. Wer einen technischen Berufsabschluss mitbringt, idealerweise Erfahrungen aus Bäderbetrieben und elektrisches Verständnis vorweisen kann, ist willkommen, sich für seinen anspruchsvollen Job mit Zukunft vorzustellen.

Therapie, Prävention und Wellness sind gefragter denn je und erfordern, insbesondere im Medifit-Bereich der SteinTherme, ein Händchen für Gesundheit und Wohlbefinden.

Immer mehr Menschen gehen regelmäßig und in kürzeren Intervallen der Prävention - zum Beispiel in einem der angebotenen Kurse- oder therapeutischen Maßnahmen nach. Auch hierfür ist in der SteinTherme Verstärkung gefragt. Die mögliche Einstellung von Physiotherapeuten, als medizinische Bademeister bzw. Masseure, in Vollzeit, Teilzeit oder als Aushilfe sowie als Honorarkraft wird individuell im Kennenlerngespräch ermittelt und besprochen.

Besonders in der pandemiebedingten Zeit braucht es ein hohes Maß an Gästebetreuung und Hygienestandards.

So braucht das Thermalbad ebenso Verstärkung an der Rezeption, in der Küche und Reinigung.

Wir bieten folgende Benefits:

- Mitarbeiterbonus der hauseigenen Leistungen

- Haustarifvertrag

- Weiterbildungen

- Parkplatz direkt am Arbeitsort

- Arbeiten im Kurort

Sie möchten ein Teil unseres Teams werden? HIER <<Link folgt>> finden Sie ein aktuelles Stellenangebot.

Weitere Stellenangebote finden Sie unter www.steintherme.de/jobs.

Kontakt:

Bad Belzig Kur GmbH

Gundula Wüstenhagen

Am Kurpark 15

14806 Bad Belzig

Tel. 03 38 41 / 388 00; Fax 03 38 41 / 38 80 19

E-Mail: wuestenhagen@bad.belzig.com

www.steintherme.de