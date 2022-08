Sachsen-Anhalt hat erstmals einen Polizeirabbiner - als zweites Bundesland nach Baden-Württemberg. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen der Landesregierung und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden wurde am Mittwoch in Halle unterzeichnet.

Daniel Fabian, der die Aufgabe übernimmt, soll unter anderem ab dem 1. September Polizeianwärtern praxisnah Wissen über das jüdische Leben in Deutschland vermitteln. Außerdem schaffen er und zwei Kollegen ein zusätzliches Seelsorge-Angebot für die Beschäftigten der Landespolizei.

Halle (Saale): Erster Polizeirabbiner soll Wissenslücken über jüdisches Leben schließen

«Wir tragen vertieftes Wissen über das Judentum in die Landespolizei», sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) bei der Unterzeichnung in der jüdischen Synagoge in Halle. Man erhoffe sich, so die Beamten für eine andere Sozialisation, andere Weltanschauungen und Kulturen zu sensibilisieren.

Beispiele aus der Vergangenheit hätten gezeigt, dass Wissenslücken zu jüdischen Symbolen und Kultur bei den Beamten zu Fehlern bei der Strafverfolgung geführt hätten, sagte der Landesvorsitzende der jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt, Max Privorozki.