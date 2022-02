Ritter von Kempski Privathotels: Lust auf Hotellerie? Wir fördern den Nachwuchs.

Die Nachwuchsförderung wird bei den in Stolberg im Südharz ansässigen Ritter von Kempski Privathotels von jeher großgeschrieben. In dem Unternehmen, zu dem das Vier Sterne-Superior Hotel Naturresort Schindelbruch und das Romantik Hotel FreiWerk gehören, bieten wir unseren Auszubildenden eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung, die von Anfang an für den beruflichen Karriereweg die richtigen und wichtigen Weichen stellt. Zu unseren insgesamt 130 Mitarbeitern zählen 17 Auszubildende, die bei uns vom ersten Tag an gefordert und gefördert werden, früh Verantwortung tragen und auch eigene Projekte umsetzen. Sie sind ein wichtiger Teil unseres engagierten Teams, das seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet und sich begeistert um unsere Gäste aus der ganzen Welt kümmert.

Mach was Du willst (Foto: Ritter von Kempski Privathotels)

Bei den Ritter von Kempski Privathotels wird viel Wert auf eine motivierende Führungskultur und attraktive Arbeitsbedingungen gelegt. Unsere Gäste erwarten in unseren Hotels einen hochklassigen Service – ob in der anspruchsvollen Gastronomie, im Spa- und Wellness-Bereich oder in unserer Tagungs- und Bankettabteilung. Dabei spielen unsere Mitarbeiter die entscheidende Rolle. Die privatgeführte Hotelgruppe bietet ihren Mitarbeitern ein reizvolles Arbeitsumfeld mit einem sicheren Arbeitsplatz, transparenten Arbeitszeitmodellen, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Mitarbeiterrabatten, Mitarbeiterunterkünften und achtet auf die Work-Life-Balance wie etwa die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Unsere Auszubildenden erwartet darüber hinaus eine Ausbildungs-Begleitung durch hochqualifizierte und erfahrende Ausbilder, konstruktive Bewertungen und Orientierungsgespräche, praxisorientierte Schulungen, eine faire Bezahlung sowie die Bereitstellung von Uniformen und Arbeitsmitteln und eine gezielte Karriereplanung zum Abschluss der Ausbildung.

Wer sich weiterentwickeln möchte, ist mit einer Ausbildung bei den Ritter von Kempski Privathotels an der richtigen Adresse.

Wir lieben was wir tun und bilden in folgenden Berufen aus:

Unser Einstellungsprozess ist klar strukturiert und unkompliziert. Den Anfang macht eine aussagekräftige Bewerbung mit Bewerbungsanschreiben und Lebenslauf. Erfüllt die Bewerbung unsere Erwartungen, nehmen wir zu Ihnen telefonisch Kontakt auf, um einen ersten persönlichen Eindruck zu gewinnen. Im Anschluss werden Sie zu einem ein- bis mehrtägigen Probearbeiten eingeladen – so lernen wir Sie kennen und Sie uns und Ihr Aufgabenfeld. Sind beide Seiten mit dem Ergebnis zufrieden, steht einer Ausbildung, die in der Regel am 1. August eines Jahres beginnt und bis zu drei Jahren dauert, nichts mehr im Wege. In den ersten Wochen durchlaufen unsere Auszubildenden alle Abteilungen und werden von unseren Mitarbeitern in allen Belangen tatkräftig unterstützt. Beendet ist der Einstellungsprozess, wenn die oder der Auszubildende sich in die Strukturen unseres Unternehmens gut eingefunden hat und sich wohlfühlt. Wir haben immer ein offenes Ohr für unseren Branchennachwuchs und sorgen schon beim Berufseinstieg für einen umfassenden Einblick in die faszinierende Welt der Hotellerie.

Lust auf eine Ausbildung in unseren Hotels bekommen?

Alle aktuellen Ausbildungangebote finden Sie HIER.

Wir freuen uns auf Sie.