Paul-Riebeck-Stiftung – Da will ich pflegen!

Die Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale ist eine seit nun mehr als 125 Jahren in Halle tätige, gemeinnützige kommunale Stiftung. Mit den Leistungen in unseren Häusern unterstützen und begleiten wir alte, behinderte und pflegebedürftige Menschen im Herzen der Stadt Halle (Saale). Die Stiftung bündelt heute sämtliche fachliche Kompetenz auf den Gebieten der stationären und ambulanten Altenpflege sowie Behindertenhilfe.

Mit sanierten, denkmalgeschützten Häusern inmitten historischer Parkanlagen, aber auch neu errichteten Häusern integrieren sich vier Altenpflegeheime und zwei Einrichtungen der Behindertenhilfe in die südliche Innenstadt Halles.

Hinzu kommen altersgerechte Wohnungen, zwei Tagespflegen, eine Begegnungsstätte, eine Tagesförderung und unterschiedliche mobile Angebote. Damit bietet die Paul-Riebeck-Stiftung Lösungen für unterschiedlichste Lebenslagen. Rund 1.500 Menschen nehmen die Leistungen der Stiftung täglich in Anspruch. Über 450 Mitarbeiter sorgen für das Wohl der Bewohner, Klienten und Mieter.

www.da-will-ich-pflegen.de (Foto: Paul-Riebeck-Stiftung)

Die Paul-Riebeck-Stiftung ist der ideale Partner, um die Berufung einer Pflege- oder pflegenahen Tätigkeit auszuleben. Zur qualitativ hochwertigen Umsetzung der Leistungen suchen wir u. a.:

- Pflegefachkräfte (m/w/d)

- Pflegehelfer bzw. -assistenten (m/w/d)

- pädagogische Fachkräfte im Bereich Behindertenhilfe (m/w/d)

- Hauswirtschafter (m/w/d)

- Reinigungspersonal (m/w/d) für unsere Tochtergesellschaft die serva GmbH.

Mitarbeiter der Paul-Riebeck-Stiftung profitieren u.a. von:

- einer überdurchschnittlichen Vergütung, die sich an tariflichen Bestimmungen orientiert



- zweier Jahressonderzahlungen



- Urlaubsanspruch von mindestens 30 Tagen zuzüglich Schichturlaub



- einer betrieblich geförderten Altersvorsorge



- vermögenswirksamen Leistungen



- attraktiven Zusatzleistungen, z. B. HAVAG-Jobticket und Rabatt auf Angebote der EVH



- wertschätzenden Leistungen bei kurzfristiger Dienstübernahme (Gutscheinkarte)



- einem Zuschuss für Sport- und Fitnessangebote im Rahmen der Gesundheitsprävention



- einer Vielzahl an Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten (berufsbegleitend)



- einer sehr guten Erreichbarkeit, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Kontakt für Fragen und weiterführende Informationen:

Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale

Bereich Personal

Kantstraße 1

06110 Halle (Saale)

Telefon: (0345) 1510 891

bewerbung@paul-riebeck-stiftung.de

www.da-will-ich-pflegen.de

www.paul-riebeck-stiftung.de