Holger Bauer und sein Team begleiten im Trauerfall mit umfassender Unterstützung – von der Abholung bis zur würdevollen Beisetzung. Ob Urnen- oder Erdbestattung, individuelle Trauerfeier oder Vorsorgevertrag: der bestatter steht in Halle und Umgebung zuverlässig an Ihrer Seite.

Halle (Saale). - Wenn ein Mensch stirbt, gehört es – nachdem ein Arzt den amtlichen Totenschein ausgestellt hat – zu den schweren Pflichten der Angehörigen, einen Bestatter zu beauftragen, den Verstorbenen abzuholen - und sei es mitten in der Nacht.

Für solche Fälle sind Holger Bauer und sein Team selbstverständlich dienstbereit. Denn außerhalb der Geschäftszeiten von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr sind die Mitarbeiter von der bestatter rund um die Uhr telefonisch erreichbar und stehen den Hinterbliebenen im Trauerfall unterstützend zur Seite.

Würdige Abholung und Betreuung der Hinterbliebenen

So stellt Holger Bauer dem frühen Anrufer auch in diesem Fall alle wichtigen Fragen und mobilisiert direkt im Anschluss zwei Mitarbeiter, die sich sofort auf den Weg machen. Im Normalfall sind diese auch in der Nacht innerhalb einer Stunde vor Ort, machen sich mit den lokalen Gegebenheiten vertraut und sorgen dann für eine würdevolle Abholung des Dahingeschiedenen.

Danach beginnt für Holger Bauer die eigentliche Arbeit. Er und seine Mitarbeiter kümmern sich um alles, was in einem solchen Fall nötig ist, so dass sich die trauernden Angehörigen ganz auf die Bewältigung ihres schmerzlichen Verlustes konzentrieren können.

Bestatter Holger Bauer (r.) und sein Team sind vertrauensvolle Ansprechpartner im Trauerfall. Foto: der bestatter Halle

Organisation und Gestaltung einer individuellen Trauerfeier

Dazu gehören in erster Linie die Erledigung aller Formalitäten, sowie die Planung einer würdigen Trauerfeier. Diese Vorbereitungen reichen von einem ausführlichen Beratungsgespräch über die Urnen- bzw. Sargauswahl bis hin zur Vermittlung eines Pfarrers oder Redners für die Trauerrede und die Organisation einer feierlichen Musikbegleitung.

Das Team von „der bestatter“ kümmert sich natürlich auch um den Blumenschmuck für die Beisetzung, gibt Grabkreuze aus Holz in Auftrag, kümmert sich um den Schleifenschmuck, dekoriert die gewählte Feierhalle und organisiert die Sarg- oder den Urnenträger. Außerdem werden Traueranzeigen, Danksagungen, Trauerkarten sowie eine Kondolenzliste organisiert und auf Wunsch werden auch Fotos der Beerdigung für die Hinterbliebenen angefertigt.

Sogar eine Erstbepflanzung des Grabes oder eine dauerhafte Pflege der Grabstelle kann bei Holger Bauer und seinem Team in Auftrag gegeben werden.

Zum Leistungsportfolio von der bestatter zählt auf Wunsch sogar die Auflösung des Haushalts des teuren Verstorbenen. Dabei werden in allen Fragen nicht nur die Vorstellungen der Hinterbliebenen stets zuverlässig, preiswert und kompetent umgesetzt, bei entsprechendem Interesse sind auch Komplettpreis-Angebote zur finanziellen Sicherheit der Angehörigen möglich.

Verzierte Urne Foto: der bestatter Halle

Realisierung aller individuellen Wünsche

Auch bei der Bestattungsart selbst bietet der bestatter zahlreiche Dienstleistungen an und kümmert sich um die Einhaltung aller gesetzlichen Fristen und Vorgaben. So muss zum Beispiel eine Erdbestattung innerhalb von zehn Tagen auf dem von den Angehörigen ausgewählten Friedhof erfolgen.

Für eine Urnenbestattung wiederum findet zunächst die Einäscherung des Verstorbenen in einem Krematorium statt, bevor die entsprechende Aschekapsel dann innerhalb von drei Wochen in der ausgewählten Schmuckurne an der ausgesuchten Grabstelle beigesetzt wird.

Alternativ dazu kann die Asche aber auch auf extra dafür vorgesehenen Gebieten auf See, in einem so genannten Friedwald oder sogar auf einemanonymen Gräberfeldern bestattet werden.

Standort Halle, Merseburger Str. 174 Foto: der bestatter Halle

Beratung und Unterstützung auch vor einem Trauerfall

Um alle nötigen Überführungen im In- und Ausland kümmert sich das Team um Holger Bauer im Bedarfsfall selbstverständlich ebenso. Gern berät Holger Bauer aber auch schon vor einem Trauerfall - so zum Beispiel bei der Planung eines kostenlosen Vorsorgevertrages für die eigene Trauerfeier. Damit kann man selbst noch zu Lebzeiten festlegen, was nach dem eigenen Ableben passieren soll.



Individuelle Wünsche wie die Bestattungsart und der Ort der letzten Ruhestätte können so noch selbst entschieden und festgelegt werden, was den Angehörigen in den meisten Fällen das Abschiednehmen erleichtert. Selbstverständlich wird bei allen Beerdigungen auch auf alle religiösen oder individuellen Rituale eingegangen.



Ein einfühlsamer, kompetenter und zuverlässiger Partner im Trauerfall zu sein, hat für Holger Bauer und sein Team stets oberste Priorität. Die zahlreich organisierten und durchgeführten, würdevollen Bestattungen sowie viele zufriedene Kunden zeigen zudem, dass man in Halle (Saale) und im Saalekreis im Trauerfall bei der bestatter in besten Händen ist.

