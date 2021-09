Sie wollen sich schon lange einen Kaffeevollautomaten zulegen oder Ihr bisheriges Gerät überzeugt Sie nicht mehr so wirklich?

Bei Gnauck‘s in Wittenberg können Sie den Kaffee im wahrsten Sinne des Wortes „schmecken“. Probieren Sie also und studieren Sie nicht weiter tausende Bewertungen.

„Wir möchten, dass Sie sich an perfektem Kaffeegenuss erfreuen können. Immer. Und immer wieder.“, so Diana Gnauck vom gleichnamigen Elektro- und Küchenfachgeschäft in Wittenberg, welches seit mehr als einem Jahr MIELE Premiumpartner ist.

Miele bietet Ihnen eine Vielfalt an qualitativ hochwertigen Kaffeevollautomaten.

Mehr als 20 Jahre Miele Kaffeekompetenz sprechen für sich. Das Ergebnis: Kaffeevollautomaten mit innovativer Technik in formschönem Design. Pures Kaffeevergnügen für jeden Geschmack!

„Nutzen Sie unsere Aktionswochen im Oktober und lernen Sie den MIELE-Kaffeegenuss kennen. Testen und genießen Sie!!

Ein Beispiel: Für Milchkaffee – Liebhaber ist der neue MIELE CM 6 wie gemacht. Hier macht die Milch den Kaffee.

Der CM6 sorgt für perfekten, cremigen Milchschaum und ermöglicht bis zu 13 verschiedene Kaffee- und 6 verschiedene Teespezialitäten. Dank dem neuen Doppelventuri-Verfahren wird die Milch zweifach aufgeschäumt und der Milchschaum dadurch besonders feinporig und cremig. Die Reinigung der Milchleitungen ist dabei komfortabler denn je und erfolgt ganz automatisch – ein Umstecken der Milchleitung ist nicht erforderlich. Somit können Sie ungestört das umfangreiche Getränkeangebot an Kaffee- und Teespezialitäten genießen. Im Einzel, Doppel oder auch als Kanne: OneTouch for Two ermöglicht die zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck. Und mit der Kaffeekannenfunktion schenkt die CM6 sogar bis zu 8 Tassen gleichzeitig aus.

Übrigens: Im Oktober 2021 gibt es bei Gnauck´s zu jedem Kaffeevollautomaten von MIELE ein 1 kg Schirmer Selection Kaffeepaket gratis dazu!

Vereinbaren Sie gleich Ihren Probiertermin - Telefon: 03491 440082 oder

per E-Mail: elektro@gnauck-elektro.de.

Schlendern Sie vorab mit Hilfe unseres virtuellen Rundgangs durch unser Ladengeschäft und schauen Sie sich in Ruhe um. https://www.gnauck-elektro.de/.