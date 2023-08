Autofahrer müssen sich vom 14. bis 18. August in Sachsen-Anhalt auf größere Militärkonvois einstellen. Nach Angaben des Führungskommandos der Bundeswehr in Berlin verlegt das britische Militär Fahrzeuge und Truppen in die Altmark.

Paderborn/Gardelegen - Autofahrer und Reisende müssen sich vom 14. bis 18. August in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt auf größere Militärkonvois einstellen.

Nach Angaben des Führungskommandos der Bundeswehr in Berlin verlegt das britische Militär Fahrzeuge und Truppen aus der Kaserne in Paderborn-Sennelager in Ostwestfalen auf den Truppenübungsplatz Altmark bei Gardelegen in Sachsen-Anhalt.

2000 britische Soldaten üben am Truppenübungsplatz Altmark bei Gardelegen

Anlass ist laut Mitteilung von Montag die Militärübung „Iron Storm“, für die rund 2000 britische Soldatinnen und Soldaten nach Deutschland kommen.

Der größte Teil der schweren Fahrzeuge und Panzer wird auf der Schiene bewegt, ein Teil der etwa 300 leichteren Radfahrzeuge wird von den britischen Streitkräften über die rund 280 Kilometer lange Strecke selbst gefahren.

Die Bundeswehr ruft die Autofahrer dazu auf, besonders aufmerksam zu sein, Abstand zu halten und aus Sicherheitsgründen nicht in die Lücke der Konvois zu fahren.