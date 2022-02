Interessante Immobilien aus Sachsen und Sachsen-Anhalt kommen bei Frühjahrs-Auktionen unter den Hammer

Die Sächsische Grundstücksauktionen AG (SGA) veranstaltet ihre Frühjahrs-Auktionen am 25. Februar und 1. März 2022 in Leipzig und Dresden. Insgesamt 99 Immobilien mit einem Auktionslimit von rund 11 Millionen Euro kommen zu außerordentlich günstigen Startpreisen zum Aufruf.

Hotelanlage „Hotel Leipzig West” in Schkeuditz OT Dölzig / Mindestgebot 1.395.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Das Objekt mit dem höchsten Mindestgebot der Frühjahrs-Auktionen findet sich in Schkeuditz bei Leipzig. Mit einem Startpreis von 1.395.000 Euro steht die Hotelanlage „Hotel Leipzig West“ im Ortsteil Dölzig zum Verkauf. Im Objekt befinden sich auf drei Etagen 71 Appartements, eine Lobby, ein Restaurant mit Küche und Nebenflächen sowie Aufenthalts- und Büroräume. Das Hotel befindet sich in einem guten Zustand und wird laufend instandgehalten.

Gewerbeeinheit im Wohn- und Geschäftshaus in Leipzig-Stötteritz / Mindestgebot 130.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Eine Teileigentumseinheit steht in Leipzig-Stötteritz ab 130.000 Euro zum Verkauf. Innerhalb eines denkmalgeschützten Wohn- und Geschäftshauses befindet sich die Einheit mit drei Zimmern. Das Gebäude ist nahe des Völkerschlachtdenkmals gelegen.

In Colditz OT Sermuth wird ein um 1900 erbautes Wohnhaus mit Garten in reizvoller Lage mit Blick in die ländliche Umgebung angeboten. Das Kleinod mit rund 100 Quadratmetern Wohnfläche bietet Raum für Entfaltung und ist ab einem Mindestgebot von 10.000 Euro zu ersteigern.

2 Eigentumswohnungen in Halle (Saale) / Mindestgebot 495.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

In Halle (Saale) stehen zwei attraktive Eigentumswohnungen innerhalb eines denkmalgeschützten Mehrfamilienhauses im Jugendstil zum Verkauf. Das Gebäude befindet sich in sehr guter Wohnlage im Paulusviertel und nahe des Rathenauplatzes. Die Zwei-Raum-Wohnungen liegen im zweiten Obergeschoss. Beide Einheiten können zusammen ab 495.000 Euro ersteigert werden.

2 Eigentumswohnungen in Dresden-Äußere Neustadt / Mindestgebot 498.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Aus Dresden wurden zwei Eigentumswohnungspakete im beliebten Stadtteil Äußere Neustadt eingeliefert. So kommt zum einen das gesamte zweite Obergeschoss innerhalb eines Mehrfamilienhauses für 450.000 Euro zum Aufruf, zum anderen werden zwei weitere Wohnungen innerhalb eines denkmalgeschützten Wohnhauses in Dresden ab 498.000 Euro angeboten.

Eigentumswohnung in Dresden-Striesen / Mindestgebot 195.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Außerdem steht ein Teileigentum in Dresden-Striesen-West ab 195.000 Euro zum Verkauf. Ein weiteres Teileigentum innerhalb eines attraktiven Wohn- und Geschäftshauses in Dresden-Tolkewitz wird für 99.000 Euro aufgerufen.

Ehem. Dienstwohngebäude der Bahn in Radebeul / Mindestgebot 198.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Aus Radebeul bei Dresden wurde ein ehemaliges Dienstgebäude der Deutschen Bahn eingeliefert. Das Doppelhaus hat zwei Eingänge und ca. 100 Quadratmeter Wohnfläche. Das Mindestgebot für den attraktiven Klinkerbau beträgt 198.000 Euro.

Denkmalg. Mehrfamilienhaus in Köthen (Anhalt) / Mindestgebot 350.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Ein denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus in Köthen (Anhalt) kommt ab 350.000 Euro zum Aufruf. Das Objekt befindet sich ca. 100 Meter von Schloss Köthen entfernt. Im Gebäude gibt es sieben überwiegend vermietete Wohneinheiten. Die Jahresnettomiete beträgt ca. 19.600 Euro.

Aus Zeitz wurde ein Mehrfamilienhaus mit Anbau in Zentrumsrandlage mit vier Wohneinheiten eingeliefert. Die Jahresnettomiete beträgt ca. 12.600 Euro. Interessenten können ab 153.000 Euro mitbieten. Außerdem kommt eine Eigentumswohnung in Zeitz innerhalb eines denkmalgeschützten Mehrfamilienhauses ab 15.000 Euro zum Aufruf.

Denkmalg. Wohn- und Geschäftshaus in Weißenfels / Mindestgebot 95.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

In Weißenfels steht ein denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus mit Anbau ab 95.000 Euro zum Verkauf. Das Objekt befindet sich im Stadtzentrum.

2 Mehrfamilienhäuser, ehem. Dorfschule in Ausleben OT Ottleben / Mindestgebot 39.000 Euro (Foto: Sächsische Grundstücksauktionen AG)

Eine ehemalige Dorfschule mit dazugehörigem Wohnheim wird in Ausleben OT Ottleben ab 39.000 Euro angeboten. Zur Immobilie gehören zwei Mehrfamilienhäuser mit Nebengebäuden und ein großes Grundstück. Die Gebäude befinden sich in zentraler Ortslage.

Sehen Sie sich jetzt den gesamten Auktions-Katalog mit 99 interessanten Immobilien an.

Alle Auktionsimmobilien werden auf freiwilliger Basis versteigert.

Hinweis: Wenn Sie auf die Orte im Text klicken, werden Sie sofort auf die entsprechenden Katalogseiten weitergeleitet. Blättern Sie im Online-Katalog der Sächsischen Grundstücksauktionen AG und finden Sie ihr Wunschobjekt.

Aufgrund der aktuellen Verordnungslage werden die Frühjahrs-Auktionen voraussichtlich ohne Saalpublikum stattfinden, aber wie gewohnt per Livestream ins Internet übertragen. Die SGA kann die Abgabe von Geboten sicherstellen, und zwar telefonisch, mittels schriftlicher Bietungsaufträge oder über das Internet in ihrem Bieterportal. Diese Formen der Gebotsabgabe sind erprobt und stellen keine Notlösung dar. Es empfiehlt sich dahingehend frühzeitig Kontakt mit dem Auktionshaus aufzunehmen. Aktuelle Informationen findet man unter www.sga-ag.de.

Die Frühjahrs-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG im Überblick:

Leipzig am 25. Februar 2022 (Freitag) ab 11:00 Uhr

Immobilien aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Dresden am 1. März 2022 (Dienstag) ab 11:00 Uhr

Immobilien aus Sachsen, Bayern und Brandenburg

Tipps für Bieter:

§ Studieren Sie den gesamten Katalog mit 99 Immobilien. Diesen können Sie kostenlos unter 0351-43 70 800 bestellen oder als Download über die Homepage www.sga-ag.de abrufen.

§ Fordern Sie zu Objekten, die Sie interessieren, das kostenlose Exposé an.

§ Wenn Sie möchten, können Sie auch einen Besichtigungstermin vereinbaren.

§ Mitbieten können Sie telefonisch, mittels schriftlichem Bietungsauftrag oder über das Internet im Bieterportal

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen die Mitarbeiter des Auktionshauses unter 0351-43 70 800.