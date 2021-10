IDT Biologika GmbH: Advancing Biologics. Protecting Life.

Biotechnologie ist eine der wichtigsten Zukunftsbranchen im 21. Jahrhundert. Intensive Forschung ermöglicht die Entwicklung und Produktion neuer Arzneimittel, mit denen das Leben besser gestaltet werden kann.

IDT Biologika ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Auftragsentwicklung und -fertigung von viralen Impfstoffen, viralen Vektoren für Gen- und Immuntherapeutika, onkolytischen Viren und proteinbasierten Impfstoffen. Ganz nach diesem Motto „Gesundheit von Menschen für Menschen“ arbeiten rund 1.600 Mitarbeiter mit unermüdlichem Einsatz daran, einen Beitrag zu leisten. Dank modernster Technologien, umfangreicher Erfahrungen, engagierter Mitarbeiter und einem hervorragenden Netzwerk mit Partnern sind wir für die Impfstoffentwicklung bestens aufgestellt. Unser Wunsch ist, dass gefährliche Krankheiten bald keine Bedrohung für Menschen mehr sind. Das macht uns zu zuversichtlichen Hoffnungsträgern.

Auftragsentwicklung und -fertigung von viralen Impfstoffen (Foto: IDT Biologika)

Die langjährige Erfahrung und der gemeinsame Erfolg haben gezeigt: Wo Kollegen an einem Strang ziehen und sich mit fachlicher sowie sozialer Kompetenz einbringen, entsteht ein fruchtbarer Boden für Wachstum und Zusammenhalt. Bei IDT Biologika haben wir feste Ziele im Blick, die wir als eingespieltes Team erreichen – in einer Mannschaft, die jedem Einzelnen genügend Freiraum bietet, sich eigenständig zu entfalten.

Die Zukunft mitgestalten

An ihren Standorten im BioPharmaPark in Dessau-Roßlau, Magdeburg und in Rockville, Maryland (USA) bietet IDT Biologika modernste Arbeitsplätze und Produktionsbedingungen. Ob in den Feldern Forschung und Entwicklung, Produktion oder innovative Technologien und Dienstleistungen – gesucht werden Mitarbeiter, die durch Können und Kompetenz den Weg der IDT Biologika mitgestalten. Die Bandbreite an Möglichkeiten für eine Karriere bei der IDT ist groß. Planbare Arbeitszeiten, ein überdurchschnittliches Gehalt im Vergleich zur Region und Tarifbindung machen IDT Biologika zu einem attraktiven Arbeitgeber. Auch für junge Menschen gibt es im Unternehmen viel zu entdecken. Ganz gleich, ob Ausbildung oder duales Studium, der Einstieg bei IDT Biologika bietet viele Möglichkeiten.

Wir haben die richtige Formel zum Erfolg – Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten

Gestalten Sie die Zukunft von IDT Biologika aktiv mit! Auf unserem Karriereportal finden Sie detaillierte Informationen rund um Ihre Chancen, die Bewerbung und weitere Benefits. Schreiben Sie mit uns die Erfolgsgeschichte weiter und setzen auch Sie sich dafür ein, das Leben von Menschen zu schützen.

Das Unternehmen in Zahlen

Gründungsjahr: 1921

Umsatz 2020: 213 Mio.EUR

Mitarbeiter: 1.600

Investitionen: über 500 Mio. € seit 1993, davon über 300 Mio. € seit 2011





Sie möchten ein Teil unseres Teams werden? HIER <<Link folgt>> finden Sie ein aktuelles Stellenangebot.

Kontakt:

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Roßlau

Tel. (034901) 885 0

E-Mail: karriere@idt-biologika.de

https://karriere.idt-biologika.com

Zur Verstärkung des IDT-Teams suchen wir u.a.:

- Laboranten (w/m/d)

- Formulierer (w/m/d)

- Ingenieure Qualifizierung/Validierung (w/m/d)

- Prozesstechnologen (w/m/d)

- Auszubildende (w/m/d)

Wir bieten Ihnen:

- Attraktive Vergütung inkl. Urlaubsgeld und Jahressonderleistung

- Betriebliche Altersvorsorge

- Flexible Arbeitszeitregelungen und lebensphasenorientierte Angebote

- Weiterbildungsangebote und Weiterentwicklungschancen

- Betriebliches Gesundheitsmanagement

- Zuschuss für Kinderbetreuung und Jobticket

- Spannende Aufgaben in einem modernen Arbeitsumfeld